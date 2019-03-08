Первый день турнира Романа Дмитриева обещает быть зрелищным!

В первый день соревнований международного турнира среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске на ковры ЦСП «Триумф» выйдут бороться спортсмены пяти весовых категорий – до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. 7 марта команды прошли процедуру жеребьевки, а сегодня с 10 утра начнутся первые схватки.

Самой представительной по количеству участников станет весовая категория до 57 кг, где будут бороться 38 спортсменов. Молодые, но уже блеснувшие на взрослом ковре борцы из Дагестана и Чечни Курбан Шираев и Муслим Сайдулаев будут фаворитами в олимпийской весовой кагегории до 65 кг. Напомним, в прошлом году эти молодые спортсмены встретились в финале престижного международного турнира «Аланы» во Владикавказе. Золотую медаль тогда завоевал Сайдулаев.

В первый день на соревнованиях в Якутске будут бороться представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Монголии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Польши, США и России.

57 кг

Петр Копылов (Россия)

Егор Вензель (Россия)

Ай-Белек Монгуш (Тыва)

Адам Вейзнер (Польша)

Алексей Копылов (Россия)

Наранкху Нармандах (Монголия)

Дмитрий Илларионов (Россия)

Уйгулан Иванов (Россия)

Артур Чебодаев (Россия)

Джулиан Майкл Тагг (США)

Амир Чамзын (Россия)

Харысхал Григорьев (Россия)

Ачылыг Маады (Россия)

Родион Ефремов (Россия)

Рудольф Гоголев (Россия)

Чалай Кужугет (Россия)

Любомир Ашеин (Россия)

Кежик Седен (Россия)

Дархан Игнатьев (Россия)

Магомед Абдурахманов (Россия)

Айсен Винокуров (Россия)

Дьулус Седалищев (Россия)

Иоаннис Мартидис (Греция)

Ай-Даш Бораш (Россия)

Максим Егоров (Россия)

Александр Иванов (Россия)

Михаил Бродников (Россия)

Сергей Егоров (Россия)

Зафарбек Одинаев (Россия)

Михаил Васильев (Россия)

Айаал Белолюбский (Россия)

Айсен Никифоров (Россия)

Александр Семенов (Россия)

Быйаман Яковлев (Россия)

Начын Монгуш (Россия)

Александр Авелов (Россия)

Кирилл Павлов (Россия)

Данил Шитов (Россия)

65 кг

Михаил Сергеев (Россия)

Димитар Ангелов (Болгария)

Петр Гоголев (Россия)

Алексей Данилов (Россия)

Николай Чемборисов (Россия)

Муслим Сайдулаев (Россия)

Тенгиз Дарханбаяр (Монголия)

Якуб Жегус (Польша)

Николай Большаков (Россия)

Ньургустан Иванов (Россия)

Николай Грахмез (Молдова)

Куанян Махскен (Казахстан)

Вахид Ализаде (Азербайджан)

Бекхан Эпендиев (Россия)

Курбан Шираев (Россия)

Судхуу Олонбаяр (Монголия)

Петр Парников (Россия)

Панагиотис Иокемидис (Греция)

Василий Кириллин (Россия)

Юрий Протодьяконов (Россия)

Егор Герасимов (Россия)

74 кг

Дмитрий Куприн (Россия)

Ринчен Монгуш (Россия)

Адам Юсупов (Россия)

Ставрос Алевизос (Греция)

Адирхан Амирханылы (Казахстан)

Байанас Мамасали Уулу (Кыргызстан)

Бат-Эрдене Бямбасурен (Монголия)

Эмиль Шэннон (США)

Константин Топшиноев (Россия)

86 кг

Константин Пшеничников (Россия)

Батмангай Энхтушвин (Монголия)

Алексей Пархоменка (Белоруссия)

Мухаммадрасул Рахимов (Узбекистан)

Саграб Исаев (Россия)

Иван Недялко (Молдова)

Ярослав Лодковски (Белоруссия)

Зоригто Султимов (Россия)

Алан Габуев (Россия)

97 кг

Андрей Аронов (Россия)

Даниэль Керквлиет (США)

Коля Харутюнян (Армения)

Адам Хаджи Бетербиев (Россия)