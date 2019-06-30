Первый день Игр Дыгына

В местности Ус Хатын стартовало самое ожидаемое событие Ысыаха туймаады — Игры Дыгына. В первый день участники Игр соревновались в якутских прыжках, якутской вертушке и мас-рестлинге, во второй день — в стрельбе из лука, беге на 400 м, борьбе хапсагай и переноске камня. В первом состязании лидером стал прошлогодний триумфатор Игр Егор Филиппов. С результатом в 36 метров и 77 сантиметров мастер спорта по прыжкам, оставил соперников далеко позади, сообщает ЯСИА.

Напомним, Егор Филлипов представляет Хангаласский улус. Он является победителем Игр три года подряд. В прошлом году спортсмен заявлял о намерении уйти из спорта.

«Я очень устал. Каждый день с утра спорт, тренировки, и это продолжается уже много лет. Хочу отдохнуть, найти нормальную работу, не связанную со спортом, да и травм много накопилось. Поэтому не знаю, буду ли участвовать на Играх Дыгына в следующем году«, — сказал Филлипов после своей третьей победы. Однако, судя по всему, спортсмен решил отложить свой уход.

И правильно — в первом виде состязаний Филлипов снова одержал победу, побив прошлогодний рекорд в якутских прыжках на 52 сантиметра. В этом году его результат составил 36 метров и 77 сантиметров. Вторым стал Алексей Уваровский из Кобяйского улуса с результатом в 33 метра 95 сантиметров. «Бронзу» завоевал чурапчинец Петр Старостин, он прыгнул на 33 метра и 47 сантиметров.

Победитель Игр определится завтра, 30 июня.