Первый арт-объект фестиваля «LETO YAKUTIA» появился на Воротах Якутска

Первый арт-объект фестиваля – граффити на стенах скейт-парка завершили на этой неделе. Жители и гости столицы могут его увидеть в новом общественном пространстве — площадь «Ворота Якутска», Гагаринский округ. Над ним работали три художника из сообщества «Art Public School» — Александра Алексеева, Кюннэй Тимофеева и Gizo Дима Румянцев.

Яркая цветовая гамма граффити на стене очень точно передаёт дух творчества и независимости. Основные детали — это каллиграфия, причудливые узоры и забавные персонажи.

Стоит отметить, что на стене скейт-парка также есть небольшое граффити от всемирно известных художников из Англии Пола «AROE» Барлоу и питерского граффитиста Саши Труна, которые приехали в Якутск по приглашению сообщества «ArtPublicSchool» при поддержке фестиваля «LETO YAKUTIA», чтобы познакомиться с местными художниками, провести мастер-классы и лекции.

Площадка уже радует посетителей всех возрастов и стал излюбленным местом для отдыха. К реализации готовятся ещё 19 объектов по всей Республике.

Напомним, что Якутский республиканский фестиваль «LETO YAKUTIA» проводится в рамках года консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск», Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.