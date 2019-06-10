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Первые в этом году «стобалльницы» Якутии

К всеобщей радости учителей и всех якутян стало известно, что выпускницы СОШ № 12 города Мирного София ПОЛЫНЦЕВА и СОШ №4 города Ленска Мария ТРУХИНА безупречно справились с заданиями единого государственного экзамена по литературе и получили 100 баллов.

«Стобалльница! Теперь это мой новый статус, в который я до сих пор не могу поверить! Десятки прочитанных книг и выученных стихотворений! Все это не зря! Процесс моей подготовки начался ещё в октябре, когда я осознанно поняла, что хочу сдавать ЕГЭ именно по литературе. Любовь к этому предмету привила моя учительница ФЕДУРИНА Наталья Семеновна. К экзаменам я готовилась самостоятельно. Поставила себе четкую цель, ради которой до глубокой ночи пыталась выяснить, что же такое «диалектика души» в «Войне и мире» Толстого. Интересно было узнать, чем же закончились жизненные искания Григория Мелехова в «Тихом Доне». В чем секрет моей подготовки? Ответ прост – постоянность. Переживала ли я? Очень. А узнав результат, заплакала от радости. Теперь я уверена в том, что даже невозможное возможно. Желаю каждому выпускнику поверить в свои силы!», — поделилась радостью Мария Трухина.

Напомним, что литературу выпускники сдают по выбору. Данный экзамен выбирают те, которые собираются поступать в вузы, связанные с филологией и творческими профессиями.

В этом году в республике отмечается увеличение числа преодолевших минимальную границу и повышение качества сдачи экзаменов по литературе и географии.

Математику базового уровня сдавали выпускники, которым этот предмет нужен для получения аттестата или поступления в вуз на направления, где математика не указана в перечне вступительных дисциплин. Оценка по данному единому государственному экзамену выставляется по пятибалльной системе. Удовлетворительным результатом является оценка «три». Средняя оценка по республике остается прежней – «4».

Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия).
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