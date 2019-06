View this post on Instagram

Вести с Ысыаха Туймаады 2019 . Первые лица со своими половинками 😍 . Фото из присланного . #sakhalife #ысыах2019 #ысыахтуймаады2019 #АйсенНиколаев #людмиланиколаева #сарданаавксентьева #викторавксентьев #якутск