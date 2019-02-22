Первые гастроли театра танца в Новом году по Момской земле

В рамках Года театра в России и Года консолидации в Республике Саха (Якутия) начались весенние гастроли Национального театра танца. Сегодня артисты вылетели в Момский улус. Маршрут охватывает населенные пункты Индигир, Соболох, Тебюлэх, Чыбагалах, с. Хонуу и пройдет с 21 по 28 февраля. В рамках гастролей пройдут встречи, мастер-класс со школьниками, воспитанниками Детской музыкальной школы и участниками художественной самодеятельности, с детскими ансамблями. В состав гастрольной группы вошли Дмитрий Артемьев, Владимир Боярский, Валентина Аммосова, Владислав Попов, Анжелика Кириллина, Алексей Максимов, Семен Дьяконов, Георгий Слепцов-Чаҕылхан. Руководит группой старший администратор Валентина Яковлева.

Программа гала-концерта «Олоҥхо дойдутун алгыһынан» включает известные танцы «Тойон чороон», «Дьөһөгөй эйгэтэ», «Дэйбиирдээх үҥкүү», танцы народов мира, танцы на военную тему, отрывок с этнобалета «Дети Белого Солнца» и др. Также зрители познакомятся с уникальной игрой на баяне виртуоза Владимира Боярского. Доставит удовольствие исполнение Дмитрием Артемьевым олонхо с части первой «Айыы аймаҕа» трилогии спектакля олонхо «Бэрт Хара». Порадует жителей Момы и чарующие звуки хомуса в исполнении Георгия Слепцова – Чаҕылхан. Маленьким зрителям будет представлена сказка «Три поросенка». Дети познакомятся с веселыми приключениями смешных поросят.

Сегодня уже первый концерт в с. Тебюлях. Пожелаем творческой группе артистов доброго здоровья, выполнения плана по государственному заданию, теплого приема момчан, восторженных зрителей, полных залов, прекрасных эмоций, радостных встреч!