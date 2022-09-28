28.09.2022
17:32
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Общество

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области — передает канал Лента дня.

Военный комиссар региона заявил, что передал списки таких людей полиции. Теперь в МВД ищут их по своим базам.

Евгений Кудрявцев также объяснил, что сотрудники комиссариатов вправе опрашивать родных и соседей призывника — «ночью, днём и на улице». И если есть подозрения на злостное уклонение, полиция сообщает об этом следственным органам

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/lentadnya

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