Первых участников отбора музпремии «Yрдэл-2019» представят на НВК «Саха» 14 сентября

Отбор финалистов на шестую музыкальную премию «Yрдэл-2019» стартует на НВК «Саха» 14 сентября и закончится в декабре, передает телеканал «Якутия 24».

«В течение года на ротацию Тэтим-радио поступает очень много песен — порядка 200 штук. Мы отслеживаем заявки и лайки на сайте и отбираем лучших для участия в конкурсе. После этого исполнители появляются в передаче «Yрдэл», которая идет еженедельно по субботним вечерам. 14 сентября выйдет первый эфир с отобранными участниками», — сообщает начальник продюсерского центра НВК «Саха» Марфа Пермякова.

В этом году серебряная статуэтка «Yрдэл» будет вручаться по номинациям: «Лучшая песня», «Лучшая песня по итогам голосования», «Лучший исполнитель», «Лучшая исполнительница», «Лучший танцевальный хит», «Лучший молодой исполнитель» и «Лучший дуэт». Кроме этого, предусмотрены специальные номинации: «Лучший автор слова», «Лучшая мелодия», «Лучшая аранжировка» и «Лучший клип».

Музыкальная премия «Yрдэл» проходит в шестой раз, ее цель — популяризация якутского песенного искусства, а также поиск новых талантов.