Первые якутяне на этой неделе получат вакцины от коронавируса

Айсен Николаев провёл заседание республиканского оперативного штаба. Глава Якутии проверил исполнение данных им ранее поручений и поставил новые задачи.

За последние сутки в Якутии зарегистрировано 214 новых случаев коронавируса. На особом контроле оперативного штаба находится ситуация в Алданском и Олекминском районах, где наблюдается большое количество тяжелых больных.

«Ситуация стабилизируется, но вместе с тем нельзя расслабляться никоим образом. Нас ждут новогодние праздники, определенно будет увеличение мобильности населения в городах и районных центрах. Если будет передышка, мы должны максимально использовать ее для подготовки к следующей волне, которую по разным оценкам прогнозируют на февраль – март», – пояснил глава.

Айсен Сергеевич анонсировал скорый указ главы республики, которым будет регламентирован режим работы торговых точек с обязательным соблюдением мер безопасности. Нормативный правовой акт издается для того, чтобы избежать массового скопления людей в период новогодних праздников.

Ил Дархан проверил исполнение данных ранее поручений. Одно из них касалось экспресс-тестов на коронавирус, которые в последнее время активно начали проводить в районах. В 19 лабораториях центральных районных больниц за неделю сделали 1290 таких исследований. Тем не менее еще есть районы, которые не закупили ИФА и ИХА. Среди них – Сунтарская, Усть-Янская, Усть-Майская, Момская, Оленекская, Таттинская, Томпонская больницы.

Еще одно поручение главы связано с началом вакцинации от коронавируса. Первые 200 доз, по словам вице-премьера Ольги Балабкиной, поступят в Якутск 11 декабря. Они будут распределены между медицинскими работниками, работающими в «красной» зоне. Что касается второго этапа прививочной кампании от ОРВИ и гриппа, за прошлую неделю привили еще 21 тысячу человек. Глава республики распорядился завершить ее в ближайшие дни.

Речь также шла о коечном фонде. Как проинформировала министр здравоохранения Елена Борисова, за стабилизацией эпидемиологической ситуации последовало сокращение коек. За прошлую неделю в Якутии стало 2759 коек меньше. Тем не менее оставшиеся койки заняты всего на 64,2% по республике и на 55,75% по Якутску. Уменьшилось и количество обращений за медицинской помощью из-за коронавируса. За выходные на горячую линию поступило лишь 55 обращений, этот рекордный показатель за последние месяцы, заявила глава ведомства.