Первые выпускники получили единовременную выплату от главы Якутии

Выплаты в размере 5000 рублей начали поступать на счета выпускников одиннадцатых классов республики или их родителей. Как ранее сообщалось, в ходе своего обращения глава республики Айсен Николаев заявил, что выпускникам Якутии 2020 года выплатят по 5000 рублей из-за вызванного коронавирусом кризиса. Выплату получат около 8000 выпускников школ республики.

«Дорогие выпускники, пандемия внесла свои коррективы в тот самый ответственный момент, когда вы делаете первые шаги во взрослую жизнь. Но вы не должны унывать, а наоборот должны ставить перед собой новые цели, не прекращать работу над собой и уверенно шагать по жизни. Сейчас вы должны усердно готовиться к экзаменам, продолжать учиться и совершенствоваться. Наша республика – одна большая семья. И она всегда придёт на помощь и поддержит в трудную минуту!», — сказал Айсен Николаев в своем обращении.

Александра Корякина, родительница выпускника Чокурдахской средней общеобразовательной школы отметила, что такая материальная помощь оказалась достаточно существенной для ее ребенка.

«Очень приятно чувствовать поддержу со стороны Главы нашей республики. Несмотря на свою занятость, он не забывает о наших детях и старается помочь. Не слышала еще, чтобы Глава какого-либо региона таким образом поддерживал нынешних выпускников, ведь им действительно пришлось достаточно трудно, а впереди самое сложное — экзамены. Я рада, что живу в Якутии и воспитываю здесь своих детей», — поделилась родительница.

Выпускник Якутской кадетской школы-интернат Александр Андреев поблагодарил Айсена Николаева за такую поддержку.

«Да, действительно, дистанционное обучение хоть и имеет свои плюсы, но также имеет и минусы, к сожалению. Отрадно, что со стороны государства мы чувствуем существенную поддержку. Например, отмена сдачи ЕГЭ, если ты не планируешь поступать в ВУЗ. Без определённой и качественной подготовки сдать экзамены было бы в разы сложнее. А выплата нашего Главы республики компенсировала некоторые трудности, связанные с дистанционным обучением. Надеюсь, что в ближайшее время мы справимся с этим вирусом, и школьники вернутся к полноценному, привычному обучению», — рассказал выпускник.

Напомним, что для получения выплаты необходимо было написать заявление на имя директора образовательного учреждения, где обучался выпускник. Единовременные выплаты поступят в зависимости от того, когда было подано заявление.