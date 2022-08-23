Первые Уличные Игры «Дети Азии» состоятся в 2023 году!

Правление Международного комитета Игр «Дети Азии» утвердило концепцию Уличных Игр «Дети Азии».

В сентябре этого года стартует заявочная компания на право проведения Уличных Игр «Дети Азии». Провести же первые Игры, планируется уже в 2023 году. Согласно концепции Игр, проходить они будут с периодичностью раз в два года, участие в них могут принять команды муниципалитетов стран Азии и регионов России, территория которых расположена в азиатском континенте.

В обязательную программу Игр вошли пять видов спорта: баскетбол 3х3 (юноши/девушки), брейкинг, воркаут, скейтбординг и граффити.

По словам президента Международного комитета Владимира Максимова Уличные Игры «Дети Азии» станут новым витком развития для всего проекта «Основная цель Международного комитета Игр «Дети Азии» — это популяризация спорта, пропаганда идеалов олимпизма и развитие детского спорта в Азии. Сегодня «Дети Азии» — Международный проект, завоевавший уважение по всему Азиатскому континенту. В свою очередь Уличные Игры «Дети Азии», станут новым витком развития, ведь популяризируя, в том числе уличные виды спорта, мы привлекаем к занятию спортом ещё больше детей и пропагандируем здоровый образ жизни. В то же время новый проект Комитета будет способствовать развитию городской среды и привлечёт непосредственно муниципалитеты к развитию популярных у подрастающего поколения видов спорта».

Более подробно ознакомиться с концепцией Уличных Игр «Дети Азии» можно на сайте Международного комитета Игр «Дети Азии»: https://www.cagic.org/about/docs/dokumenti_komiteta