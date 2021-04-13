13.04.2021
15:51
100

Политика

Первые участники праймериз в Госдуму

Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании в Госдуму стартовал в  марте, документы на регистрацию участников будут приниматься до 29 апреля.  На данный момент зарегистрировано пять кандидатов, четверо из них подали документы  по одномандатному округу и по списку кандидатов. 

Напомним, стать кандидатом в предварительном голосовании  может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный, а проголосовать — любой избиратель Якутии. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая с верификацией через «Госуслуги» на сайте https://pg.er.ru/.

Список кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Информация о кандидатах

  1. Мадатян Геворг Гагикович, член партии 

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 30.01.1986 в АССР

Место работы: сокращён

Должность: энергетик

Образование: высшее, магистратура

Учебные заведения: 2007г., ЕГУАиС

Работал электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования карьера
«Юбилейный» Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);
Место жительства — Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал;

  1. Дмитриев Айдар Аксентьевич, беспартийный

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 07.01.1981, г. Якутск Якутская АССР

Сфера деятельности: Образование

Место работы: ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Должность: советник при ректорате

Образование: высшее, магистратура

Учебные заведения: 2003г. — Академия ФСБ России. 2011г. — Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

  1. Луцкан Иван Петрович, член партии

По списку

Дата и место рождения: 16.03.1985, г. Якутск

Место работы: ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»

Должность: главный врач

Образование: высшее – специалитет

Учебные заведения: 2007г., ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова», Медицинский институт

Депутатство: депутат городского округа, муниципального района

  1. Паньков Дмитрий Александрович, беспартийный

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 15.06.1988, г. Якутск

Место работы: Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» — Региональном исполкоме Общероссийского Народного Фронта в Республике Саха (Якутия)

Должность: координатор по молодежным проектам

Образование: высшее – специалитет

Учебные заведения: 2010г., ФГОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

  1. Попов Василий Анатольевич, член партии

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 14.04.1993 в город Якутск

Сфера деятельности: прочие

Место работы: руководитель регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ

Должность: Председатель

Образование: высшее – специалитет, магистратура

Учебные заведения: 2011г., Томский университет систем управления и радиоэлектроники, программист, 2010г. — 2015г., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, юриспруденция

По партийному спискуПо одномандатному округу
1Мадатян Геворг ГагиковичМадатян Геворг Гагикович
2Дмитриев Айдар АксентьевичДмитриев Айдар Аксентьевич
3Луцкан Иван ПетровичПопов Василий Анатольевич
4Паньков Дмитрий АлександровичПаньков Дмитрий Александрович
5Попов Василий Анатольевич
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх