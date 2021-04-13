Первые участники праймериз в Госдуму

Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании в Госдуму стартовал в марте, документы на регистрацию участников будут приниматься до 29 апреля. На данный момент зарегистрировано пять кандидатов, четверо из них подали документы по одномандатному округу и по списку кандидатов.

Напомним, стать кандидатом в предварительном голосовании может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный, а проголосовать — любой избиратель Якутии. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая с верификацией через «Госуслуги» на сайте https://pg.er.ru/.

Список кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Информация о кандидатах

Мадатян Геворг Гагикович, член партии

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 30.01.1986 в АССР

Место работы: сокращён

Должность: энергетик

Образование: высшее, магистратура

Учебные заведения: 2007г., ЕГУАиС

Работал электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования карьера

«Юбилейный» Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

Место жительства — Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал;

Дмитриев Айдар Аксентьевич, беспартийный

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 07.01.1981, г. Якутск Якутская АССР

Сфера деятельности: Образование

Место работы: ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Должность: советник при ректорате

Образование: высшее, магистратура

Учебные заведения: 2003г. — Академия ФСБ России. 2011г. — Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Луцкан Иван Петрович, член партии

По списку

Дата и место рождения: 16.03.1985, г. Якутск

Место работы: ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»

Должность: главный врач

Образование: высшее – специалитет

Учебные заведения: 2007г., ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова», Медицинский институт

Депутатство: депутат городского округа, муниципального района

Паньков Дмитрий Александрович, беспартийный

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 15.06.1988, г. Якутск

Место работы: Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» — Региональном исполкоме Общероссийского Народного Фронта в Республике Саха (Якутия)

Должность: координатор по молодежным проектам

Образование: высшее – специалитет

Учебные заведения: 2010г., ФГОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Попов Василий Анатольевич, член партии

По списку, Якутский одномандатный избирательный округ

Дата и место рождения: 14.04.1993 в город Якутск

Сфера деятельности: прочие

Место работы: руководитель регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ

Должность: Председатель

Образование: высшее – специалитет, магистратура

Учебные заведения: 2011г., Томский университет систем управления и радиоэлектроники, программист, 2010г. — 2015г., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, юриспруденция