Первые участники праймериз в Госдуму
Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании в Госдуму стартовал в марте, документы на регистрацию участников будут приниматься до 29 апреля. На данный момент зарегистрировано пять кандидатов, четверо из них подали документы по одномандатному округу и по списку кандидатов.
Напомним, стать кандидатом в предварительном голосовании может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный, а проголосовать — любой избиратель Якутии. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая с верификацией через «Госуслуги» на сайте https://pg.er.ru/.
Список кандидатов, подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Информация о кандидатах
- Мадатян Геворг Гагикович, член партии
По списку, Якутский одномандатный избирательный округ
Дата и место рождения: 30.01.1986 в АССР
Место работы: сокращён
Должность: энергетик
Образование: высшее, магистратура
Учебные заведения: 2007г., ЕГУАиС
Работал электрослесарем по обслуживанию и ремонту оборудования карьера
«Юбилейный» Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);
Место жительства — Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал;
- Дмитриев Айдар Аксентьевич, беспартийный
По списку, Якутский одномандатный избирательный округ
Дата и место рождения: 07.01.1981, г. Якутск Якутская АССР
Сфера деятельности: Образование
Место работы: ФГБОУВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Должность: советник при ректорате
Образование: высшее, магистратура
Учебные заведения: 2003г. — Академия ФСБ России. 2011г. — Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
- Луцкан Иван Петрович, член партии
По списку
Дата и место рождения: 16.03.1985, г. Якутск
Место работы: ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»
Должность: главный врач
Образование: высшее – специалитет
Учебные заведения: 2007г., ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова», Медицинский институт
Депутатство: депутат городского округа, муниципального района
- Паньков Дмитрий Александрович, беспартийный
По списку, Якутский одномандатный избирательный округ
Дата и место рождения: 15.06.1988, г. Якутск
Место работы: Обособленное структурное подразделение Исполкома Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» — Региональном исполкоме Общероссийского Народного Фронта в Республике Саха (Якутия)
Должность: координатор по молодежным проектам
Образование: высшее – специалитет
Учебные заведения: 2010г., ФГОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
- Попов Василий Анатольевич, член партии
По списку, Якутский одномандатный избирательный округ
Дата и место рождения: 14.04.1993 в город Якутск
Сфера деятельности: прочие
Место работы: руководитель регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ
Должность: Председатель
Образование: высшее – специалитет, магистратура
Учебные заведения: 2011г., Томский университет систем управления и радиоэлектроники, программист, 2010г. — 2015г., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова, юриспруденция
|№
|По партийному списку
|По одномандатному округу
|1
|Мадатян Геворг Гагикович
|Мадатян Геворг Гагикович
|2
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|Дмитриев Айдар Аксентьевич
|3
|Луцкан Иван Петрович
|Попов Василий Анатольевич
|4
|Паньков Дмитрий Александрович
|Паньков Дмитрий Александрович
|5
|Попов Василий Анатольевич
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