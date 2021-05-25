Первые теплоходы с углем прибыли из Джебарики-Хая на Амгу

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Сегодня первые теплоходы с каменным углем прибыли в с.Амга. В настоящее время идет выгрузка с баржи. Состав во главе теплохода «Неман» доставил 2600 тонн каменного угля, а ранее прибыл «Капитан Зырянов» с 2520 тоннами.

Экипаж теплохода «Капитан Зырянов» под руководством Михаила Сычева встретил заместитель главы Амгинского улуса по строительству и развитию инфраструктуры Виктор Смирников. Также на встрече присутствовали директор Амгинского филиала ГУП ЖКХ Иван Слепцов, начальник ООО “СахаСпецТранс” Семен Пахомов. Они поблагодарили за успешно доставленные топливно-энергетические ресурсы и пожелали безаварийной навигации.

От имени руководства и коллектива ПАО «ЛОРП» начальник Арктического диспетчерского участка Андрей Аргунов вручил капитану Михаилу Сычеву, первым прибывшему на Амгу, сертификат на приобретение бытовой техники.