Первые результаты голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

По предварительным данным ЦИК РФ, подавляющее большинство избирателей на участках, расположенных в России, проголосовали за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает «Интерфакс«.

— За вхождение ДНР в состав России проголосовали 97,91% избирателей (по итогам обработки 14,22% протоколов).

— За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,82% избирателей (по итогам обработки 12,56% протоколов).

— За вхождение в состав России Запорожской области проголосовали 98% избирателей (по итогам обработки 20% протоколов).

— За вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,97% избирателей (по итогам обработки 14% протоколов).

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. Для граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые живут в России, также организованы участки для голосования.