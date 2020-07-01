01.07.2020
20:44
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Политика

Первые предварительные данные по итогам голосования в Якутии (дополняется)

Сегодня, 1 июля в Якутии прошло всенародное голосование по поправкам в конституцию России. На этот час стали поступать первые предварительные данные, которые SakhaLife публикует. Как обычно, первыми отчитались северные улусы, относящиеся к часовому поясу, опережающему Якутск.   

Среднеколымский улус: явка – 79%, за – 55%;

Нижнеколымский улус: явка – 65,5%, за – 82,7%;

Аллаиховский улус: явка – 66,7%, за – 67%;

Абыйский улус: явка – 57,7%, за – 64,7%;

Усть-Янский улус: явка – 60,39%;, за – 70,3 %;

Верхнеколымский улус: явка – 59%, за – 73,5%;

Анабарский улус: явка — 86,7%, за — 57,35%;

Эвено-Бытантайский улус: явка — 58,13%, за — 63%.

Информация будет дополняться, оставайтесь с нами.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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