Первые предварительные данные по итогам голосования в Якутии (дополняется)

Сегодня, 1 июля в Якутии прошло всенародное голосование по поправкам в конституцию России. На этот час стали поступать первые предварительные данные, которые SakhaLife публикует. Как обычно, первыми отчитались северные улусы, относящиеся к часовому поясу, опережающему Якутск. Среднеколымский улус: явка – 79%, за – 55%; Нижнеколымский улус: явка – 65,5%, за – 82,7%; Аллаиховский улус: явка – 66,7%, за – 67%; Абыйский улус: явка – 57,7%, за – 64,7%; Усть-Янский улус: явка – 60,39%;, за – 70,3 %; Верхнеколымский улус: явка – 59%, за – 73,5%; Анабарский улус: явка — 86,7%, за — 57,35%; Эвено-Бытантайский улус: явка — 58,13%, за — 63%. Информация будет дополняться, оставайтесь с нами.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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