18.11.2022
20:06
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Происшествия
Первые случаи обморожения после наступления морозов в Якутии
Первые случаи обморожения с начала холодов появились в Якутии. Ежегодно около 200 граждан получают обморожения различной степени тяжести. На сегодня в Ожоговый центр республиканской больницы №2 с признаками холодовых травм обратились 20 человек, из них сейчас госпитализированы четверо, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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