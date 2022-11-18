18.11.2022
20:06
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Происшествия

Первые случаи обморожения после наступления морозов в Якутии

Первые случаи обморожения с начала холодов появились в Якутии. Ежегодно около 200 граждан получают обморожения различной степени тяжести. На сегодня в Ожоговый центр республиканской больницы №2 с признаками холодовых травм обратились 20 человек, из них сейчас госпитализированы четверо, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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