Первые находки археологов на раскопках в центре Якутска

Сегодня на археологических раскопках, которые проводит Арктический научно-исследовательский центр на улице Ярославского в Якутске, побывал заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей МЕСТНИКОВ. Сергей Васильевич ознакомился с ходом работ и теми находками, которые совершили археологи.

О проведенных и планируемых изысканиях рассказала Елена СОЛОВЬЕВА, научный сотрудник Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой АНИЦ АН РС (Я). В настоящее время (а работы начались 6 июля) специалисты достигли культурного слоя, относящегося к окончанию XIX века. На месте раскопок было обнаружено основание деревянного дома постройки, предположительно, этого же столетия. Сейчас строение уже описано и изучено архитекторами, вскоре его разберут, и археологи углубятся дальше в землю, чтобы, возможно, найти еще более древние, по-настоящему археологические ценности.

По предположениям специалистов, предстоит исследовать культурный слой мощностью около метра и, судя по тем находкам, что уже дали прорытые несколько шурфов, он достаточно богатый.



Напомним – археологические работы на улице Ярославского ведутся в месте строительства нового здания Арбитражного суда. Их необходимость была вызвана тем, что этот земельный участок входит в зону жилой застройки с самого начала существования города и на нем возможно обнаружение археологических артефактов вплоть до эпохи неолита (III–II тыс. до н.э.).



С учетом этих обстоятельств, также побывавшие на месте раскопок руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия РС (Я) Николай МАКАРОВ и директор АНИЦ Юрий ШИПИЦЫН обратились к заместителю председателя правительства республики с просьбой о продлении на месяц сроков археологических работ. Чтобы провести их тщательно, с максимальным сохранением исторического наследия. Предложение представителей науки было в целом поддержано Сергеем Местниковым.



