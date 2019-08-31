Первые модернизированные вертолеты Ансат получит Якутия

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и «Полярные авиалинии» заключили контракт на поставку семи модернизированных вертолетов Ансат начиная с 2021 года. Вертолеты будут адаптированы для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском 29 августа стороны обсудили результаты разработки нового технического облика воздушного судна и подписали договор на поставку вертолетов.

Исходя из рекомендаций «Полярных авиалиний», «Вертолеты России» разработали новый технический облик вертолета, подразумевающий безангарное хранение вертолета, увеличенную дальность полета, наличие противооблединительной системы и возможность выполнения полетов по приборам.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» выступит стартовым заказчиком и эксплуатантом модернизированных вертолетов Ансат. Согласно условиям контракта, все воздушные суда будут способны нести медицинские модули, на трех из них они будут установлены при поставке.

Техника будет выполнять пассажирские внутрирайонные рейсы, работать в интересах санитарной авиации, привлекаться для спасения людей, патрулирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

В 2017 и 2018 годах холдинг «Вертолеты России» обеспечил «Полярные авиалинии» пятью вертолетами Ми-8МТВ-1, которые уже доказали свою работоспособность и эффективность в условиях Арктики, и провел в Якутии испытания по эксплуатации вертолетов Ансат в условиях низких температур.

Обновление парка воздушных судов является стратегической задачей «Полярных авиалиний» – ведущего регионального авиаперевозчика Республики Саха (Якутия). Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки на самолетах и вертолетах на местных линиях, выполняет различные виды авиационных работ.

Маршрутная сеть «Полярных авиалиний», действующих в самом крупном субъекте Российской Федерации с низкой плотностью населения и суровыми природно-климатическими условиями, охватывает всю территорию республики по 163 направлениям. Собственный парк авиакомпании насчитывает 64 воздушных судна, в том числе 27 вертолетов Ми-8/Ми-8МТВ-1, что составляет 42 процента от активного флота авиакомпании.