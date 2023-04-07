Первые матчи чемпионата республики по хоккею

В Якутске стартовал чемпионат республики по хоккею с шайбой среди мужчин. Участниками стали восемь команд, которые разделены на две лиги.

На чемпионате Якутии команды разделены на две группы по уровню класса. В первой играют Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский, Мирнинский районы и первая команда Якутска. Во второй — дублирующая команда Якутска, Хангаласский, Алданский и Усть-Алданский улусы, сообщает тгк ЯСИА