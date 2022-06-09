Итоги проекта «Траектория карьеры»

Региональным Центром опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации проекта «Траектория карьеры» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации достигнут важный качественный показатель — 130 обучающихся МБОУ «Центр обучения» г. Якутска прошли индивидуальную профориентационную консультацию.

Цикл профориентационных мероприятий для обучающихся 9-12 классов стартовал в марте и завершится в конце текущего года.

С момента реализации проекта Центром достигнуты такие качественные результаты как:

— 130 обучающихся вечерней школы прошли углубленную профориентационную диагностику «Профориентатор», разработанную командой психологов Центра гуманитарных технологий под руководством доктора психологических наук, профессора МГУ А.Г Шмелева;⠀

— проведено 3 профориентационных групповых урока «Подготовка к выпуску» с общим охватом 300 обучающихся;

— организованы и проведены три экскурсии в формате профессиональных проб в ключевых предприятиях сельскохозяйственной отрасли, таких как: «Саюри», «Сахабулт» и ветеринарная клиника г.Якутска.

— проведены мастер-классы в формате профессиональных проб по направлениям IT и медиакоммуникации: IT-медик, PR-менеджер и видеомонтажер. А в сентябре текущего года ребята освоят актуальные и востребованные профессии, такие как: «Основы бизнеса», «SMM-менеджер», «Фото и видеопроизводство», «Парикмахер» и «Разработка веб-сайтов и графический дизайн».

Напомним, проект «Траектория карьеры» в 2022 году получил поддержку Фонда президентских грантов РФ и нацелен на проведение цикла мероприятий для обучающихся 9-12 классов МОБУ «Центр образования» г. Якутск в возрасте от 14 до 21 г. в целях определения подходящего направления обучения и получения современной профессии в интересующем направлении, тем самым повысить для них возможность на трудоустройство и успешную социализацию в будущем. ⠀