Первые гастроли Саха театра после пандемии

В рамках мероприятий Саха академического театра имени П.А. Ойунского, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР, 12 и 13 апреля состоялся выезд коллектива с гастрольной программой в Чурапчинский улус.

В начале года Саха театр при поддержке администрации Муниципального района «Чурапчинский улус (район)» (глава С.А.Саргыдаев) поставил спектакль «Маарыкчаан ыччаттара» по мотивам романа С.С. Яковлева – Эрилик Эристиин. По задумке режиссера Сергея Потапова, большое произведение условно разделено на несколько частей, первая из которых на суд зрителей вышла в марте под названием «Маарыкчанские парни. Эпизод I: Пламенные сердца». Для земляков писателя спектакль был представлен 25 марта в рамках Дней Чурапчинского улуса в г.Якутске, где восторженные зрители внесли предложение сделать показ в чурапчинской земле.

Так, 12 и 13 апреля по приглашению района коллектив Саха академического театра имени П.А. Ойунского организовал гастрольный выезд в Чурапчинский улус. На сцене Дома народного творчества «Айылгы» было представлено два спектакля «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» (режиссер С.С.Потапов) и «Маарыкчаан ыччаттара» (режиссер С.С.Потапов). Также в рамках мероприятий, посвященных 130-летию первого якутского романиста, выдающегося писателя-олонхосута С.С. Яковлева – Эрилик Эристиин, артисты встретились с жителями с.Чакыр, посетили дом-музей, возложили цветы к могиле и памятнику писателя.

Важно отметить, что неделей ранее малой группой Саха театра была проведена встреча с учащимися школ с.Чурапча и студентами Чурапчинского аграрно-технического колледжа, Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. Артисты общались с подрастающим поколением на темы выбора профессии, саморазвития, реализации творческих проектов. Ребята поинтересовались деятельностью театра и актерским ремеслом, задавали множество вопросов, попросили советов и рекомендаций. Специалисты Саха театра педагогам и кураторам групп рассказали про проект «Пушкинская карта», дали подборные инструкции по регистрации и приобретении театральных билетов.

Таким образом, как рассказали зрители, двухдневные гастроли прошли на высоком уровне, никого не оставив равнодушным. По словам организаторов, чурапчинцы очень тепло встретили коллектив Саха театра, а спектакли прошли с аншлагом и бесконечными овациями.

Мария Кронникова, заместитель главы администрации Чурапчинского улуса:

– Жители Чурапчи, посмотрев спектакль «Маарыкчаан ыччаттара», выражают свое восхищение! Каждый, кто побывал на этом событии, получил огромное удовольствие и отдохнул душой, воспрянул духом. Потрясающая постановка, великолепные артисты, классная атмосфера. Отрадно, что молодежь ценит и чтит память о талантливом человеке. После такого действия с уверенностью можем говорить, что мы гордимся нашим писателем Эрилик Эристиин!

Сардаана Еремеева, учитель Чурапчинской СОШ имени С.А. Новгородова, внучка Эрилик Эристин:

– Энергетику в зале после спектакля невозможно описать словами. Творчество, созидание, стремление к совершенству! Все самое радостное и доброе воцарилось здесь. Полный зал зрителей, нескончаемые аплодисменты – это благодарность нашему Саха театру, который несет высокую миссию передать ценности будущему поколению. Это свидетельствует и о том, что идеи произведения нашего дедушки актуальны и интересны до сих пор. Большое спасибо артистам и администрации театра!

Ньургун Чагылысов, ученик 10 «б» класса Чурапчинской гимназии,

– Я читал произведение, но постановка мне больше понравилась. Спектакль посмотрел на одном дыхании! Хотя раньше в театр не ходил и не был знаком с деятельностью Саха театра. Очень обрадовался, увидев вживую известных актеров из художественных фильмов. Сам люблю выступать на сцене, поэтому обязательно буду посещать спектакли в дальнейшем и советую, друзья, в театр надо ходить!

Подробный материал Саха театра по итогам гастрольного выезда вышел в 15 номере (2342) якутоязычного издания Республиканской общественно-политической газеты «Ил Түмэн» от 22 апреля 2022 года.