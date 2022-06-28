В Якутии предложено провести первую Евразиаду

С данным предложением выступила председатель совета Ассамблеи народов России.

В Якутии могут пройти первые евразийские соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта «Евразиада». Предложение провести в регионе «Евразиаду» озвучила на встрече с главой республики Айсеном Николаевым председатель совета Ассамблеи народов России, первый заместитель генерального секретаря — руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова.

Проект включает в себя соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта, евразийский фестиваль национальных культур и форум. Председатель совета Ассамблеи народов России предложила главе Якутии рассмотреть возможность проведения первой «Евразиады» в республике. Айсен Николаев отметил, что республика могла бы стать местом проведения евразийских игр, условия для этого имеются.

«Я внесла предложение о подписании соглашения между ассамблеей народов России и правительством республики и в рамках этого документа принять и реализовать конкретный план мероприятий. У Якутии большой опыт в создании и укреплении многонационального мира и согласия, в организации грандиозных мероприятий международного уровня. Нас связывают многолетние добрые взаимоотношения с Ассамблеей народов Якутии и Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского. Мы это очень ценим и готовы дальше развивать наше сотрудничество с Якутией», — отметила Светлана Константиновна.

Смирнова высоко оценила уровень и особую значимость международных мероприятий, которые в эти дни проходили в Якутске: I форум соотечественников-якутян и международный фестиваль высокой моды «Этно-Эрато». Она передала Айсену Николаеву идею о создании международного центра этномоды в Якутске, которая была озвучена участниками фестиваля. Республика также получила приглашение к участию в Днях Ассамблеи народов Евразии, которые проходят в разных странах мира. Ближайшие планируются в Узбекистане, Египте, Анголе и Вьетнаме, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.