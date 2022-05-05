Первые десять тысяч якутян отдали свой голос за территории благоустройства

До 30 мая проходит второе Всероссийское онлайн-голосование по отбору гражданами территорий для благоустройства. В этом году для голосования представлено 40 территорий в 17 поселениях Якутии: г. Алдан, п. Нижний Куранах, с. Амга, г. Ленск, п. Нижний Бестях, г. Мирный, п. Айхал, г. Удачный, г. Нерюнгри, п. Усть-Нера, г. Олекминск, с. Сунтар, с. Ытык-Кюель, с. Борогонцы, п. Мохсоголлох, п. Жатай и г. Якутск. В прошлом году более 59 тысяч жителей Якутии определили наиболее приоритетные территории для благоустройства, а в этом году выбранные объекты уже начали реализовываться.

Сейчас жители Якутии старше 14 лет могут выбрать территории для благоустройства в 2023 году. По состоянию на 5 мая у региона насчитывается 11 939 голосов за объекты поселений. По проценту участия населения в голосовании лидирует Таттинский наслег. Реализацию детской площадки в с. Ытык-Кюель и благоустройство парка культуры и отдыха им. Ф.М. Охлопкова Таттинского наслега поддержали 38,04% жителей. По количеству участников с начала голосования в топе Сунтарский наслег. За благоустройство территории «Сквера экологов» проголосовали более двух тысяч жителей. Также в Управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии отмечают активное участие жителей Мирнинского района, городов Якутск и Нерюнгри в онлайн-голосовании.

Для поддержки объекта перейдите на платформу https://14.gorodsreda.ru/, авторизуйтесь и голосуйте. Все жители Якутии старше 14 лет могут проголосовать за объект любого муниципального образования. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Организаторы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.