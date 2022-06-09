09.06.2022
18:01
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Образование

Первые 11 стобалльников Якутии получат по 100 тысяч рублей

Стали известны первые результаты единого государственного экзамена. 8 выпускников Якутии получили максимальные 100 баллов по экзамену по русской литературе, 3 стобалльника – по такому сложному предмету, как химия. Все 11 выпускников, получившие максимальные баллы по итогам ЕГЭ, получат от главы Якутии по 100 тысяч рублей к 100-летию Якутской АССР.

«Наши ребята — большие молодцы! Это результат ежедневного труда и стараний, и конечно же, большая заслуга учителей и родителей! Ребята первыми получат выплаты по 100 тысяч рублей. Уверен, что эта заслуженная награда станет вкладом в новую жизнь», – подчеркнул Айсен Николаев.

На 100 баллов оценены по итогам ЕГЭ знания по русской литературе у Олеси Котовщиковрй (средняя школа № 6 города Томмот, Алданский район), Марии Постновой (средняя школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, Ленский район), Виталия Красикова (Эльдиканская средняя школа им. А.А. Константиновой, Усть-Майский район), Дарины Андреевой (Октемский научно-образовательный центр, Хангаласский улус), Екатерины Якименко (средняя школа № 26, Мирнинский район)️, Софьи Бондаренко (средняя школа № 7, г. Якутск), Маргариты Шмыгиной (Городская классическая гимназия, г. Якутск) и Алины Капустиной (средняя школа № 26, г. Якутск).

Стобалльниками по ЕГЭ по химии стали Алина Шахмалова (Гимназия № 3 г. Нерюнгри), Дина Малогулова (Якутский городской лицей) и Назар Павлов (Технический лицей им. Н. А. Алексеевой, г. Якутск).

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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