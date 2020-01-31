Первую в Якутии юбилейную медаль к 75-летию Победы вручили ветерану войны

Первую в Якутии юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручил в Хандыге ветерану войны Ирине Прокопьевне БАЖЕНОВОЙ глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Мне выпала честь исполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича ПУТИНА. Вы первый участник войны в республике, который получил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В Вашем лице выражаю благодарность всему старшему поколению, защищавшему нашу Родину на фронте и в тылу», – сказал Айсен Николаев, вручая награду.

Ирина Прокопьевна в годы войны служила в войсках в Амурской области. Её призвали в апреле 1943 года совсем молодой – в 18 лет. Она охраняла железную дорогу и мосты, через которые на фронт шли эшелоны с солдатами и техникой, боеприпасами и продовольствием.

Глава республики отметил, что на Дальнем Востоке вчера первую такую награду вручил вице-премьер правительства Российской Федерации – постоянный представитель президента РФ в Дальневосточном округе Юрий ТРУТНЕВ.

Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» своим указом 13 июня 2019 года учредил президент России Владимир Путин. Медалью награждаются участники войны, труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.