Первую серию о Семене Дежневе якутского докфильма высоко оценили эксперты

«Драматическая история, которая описывает очень сложный процесс освоения сибирских территорий» — эксперты, исследователи, общественность высоко оценили первый фильм цикла уникального проекта «Пути великих свершений» «Дойти до края. Сибирский континент». Картина посвящена 100-летию ЯАССР и призвана рассказать, почему регион был форпостом развития России на Дальнем Востоке, отметил в комментарии для ЯСИА один из авторов проекта Георгий Никонов.

«Пути великих свершений» — уникальный проект по систематизации и обобщению истории и этнографии в глобальном процессе расширения России и освоения огромных пространств северо-востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики, который инициировал глава Якутии Айсен Николаев.

Первый фильм цикла под названием «Дойти до края. Сибирский континент» рассказывает про 40-летний период географических открытий, освоения русскими первопроходцами Сибири и Дальнего Востока в 1632-1672 годах в лице Семена Дежнева. Съемки проходили в Хангаласском, Олекминском, Таттинском, Оймяконском, Томпонском, Нижнеколымском и Усть-Алданском районах и в городе Якутске. Некоторые сцены снимали за пределами республики в Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе – в городе Анадыре и на мысе Дежнева.

Фильм получил высокую оценку зрителей, специалистов на федеральном и республиканском уровнях, экспертной комиссии Русского географического общества, Союза писателей Якутии и многих других. Они отметили новизну затронутой исторической темы, масштабность и исполнение съемок, высокую образовательную и познавательную ценность документальной картины.

«Представленный документальный фильм, посвященный Семену Дежневу, приурочен к юбилейной дате образования в 1922 году Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Саму идею и обращение к биографии Семена Дежнева следует признать удачными и актуальными. 100-летний юбилей образования ЯАССР – прекрасный повод и причина обратиться к прошлому якутской земли. Безусловным плюсом фильма является привлечение известных историков, прежде всего, В.В. Трепавлова и И. Фоменко, дающих важные и ценные комментарии ряду сюжетов фильма. Биография С. Дежнева и пути его открытия прослежены достаточно точно и не вызывают сомнений в исторической достоверности», — заключила экспертная комиссия Русского географического общества.

«Это очень драматическая история, которая описывает очень сложный процесс освоения сибирских территорий, связанный с огромными решениями, проблемами и трудностями. И все это в итоге привело к тому, что на карте нашей планеты появилась огромная страна под названием Россия, в которой живет большое количество самых разных людей, но все равно мы все вместе создаем вот эту российскую общность, народ. Очень интересно, как это все создавалось. Посмотрите это кино», — отметил Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя планета».

Фильм призван рассказать, почему Якутия была форпостом развития России на Дальнем Востоке.

«Мне очень приятно, что нашу работу оценили так высоко. Сам проект является систематизацией истории Дальнего Востока, поэтому хотели бы, чтобы фильм посмотрели как можно больше людей и поняли роль Якутии в России. Воспринимали ее не только как самый большой субъект с алмазами и золотом, но и узнали, какую роль сыграла Якутия в развитии и появлении Российской империи», — поделился Георгий Никонов.

Напомним, 6 декабря 2021 года в ходе совещания руководителя администрации главы и правительства республики Афанасия Владимирова было достигнуто соглашение о съемках второй серии документального фильма, где будет освещена деятельность экспедиций великого российского исследователя XVIII века – капитана-командора Витуса Беринга. Также рассматривается возможность выпуска полнометражного варианта документального фильма для показа в кинотеатрах и перевода на английский язык.

Трейлер фильма на YouTube