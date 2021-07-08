Первую медаль сборной АГАТУ принесла юниор Любовь Михайлова

7 июля в селе Бердигестях Горного района стартовала XXI спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». В этом году состязания идут по 11 видам спорта. В играх 2021 года участвуют 1850 спортсменов. Сборная команда Арктического ГАТУ состоит из 59 участников, которые планируют принять участие по девяти направлениям.

Первый день игр начался с национального многоборья, который прошел на стадионе «Чыпчаал». В этот день прошли также соревнования по гиревому спорту, мас-рестлингу, стрельбе из пневматической винтовки, якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Кроме спортивных соревнований параллельно шла Всероссийская научно-практическая конференция по инновационным аспектам физкультурно-спортивной деятельности.

Первую медаль сборной АГАТУ принесла Любовь Михайлова. Она заняла третье место по бегу по пересеченной местности среди юниоров, в рамках соревнований по северному многоборью.

«Было не сложно, но волнительно. Рада, что принесла первую медаль сборной АГАТУ. Ребята все настроены решительно. Всем желаю удачи!», — делится впечатлениями Люба.

Напомним, что команда АГАТУ принимает участие в 9 зачетных видах спорта: легкая атлетика, настольные игры, мас-рестлинг, северное многоборье, якутское многоборье, стрельба из лука, якутские прыжки и борьба хапсагай.

Сегодня среди новых направлений начались соревнования по якутским прыжкам и легкой атлетике. Пожелаем сборной команде АГАТУ успехов и ярких побед!