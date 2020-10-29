Первопроходец газовой отрасли Джугели Лепсверидзе и его Кысыл-Сыр

Сегодня в день рождения Комсомола, мы решили вспомнить представителя плеяды тех комсомольцев, которые строили заводы, фабрики, города и села, БАМ, осваивали целину, и разрабатывали месторождения. Все-таки молодежь 50-60-70 годов была другая. Их объединяла огромная вера – вера в светлое будущее великой страны, победившей фашизм. Романтика таких людей вела на Север. Они первыми начали разведывать, разрабатывать, строить в условиях вечной мерзлоты газопроводы. Мы их называем первопроходцами.

Первопроходцы стали подавать по первым трубопроводам природный газ, а продолжили и развивают дело своих дедов и отцов их потомки. Известные в отрасли фамилии — ЛАЗУРЕНКО, РЫЖКОВЫ, ИЗМАЙЛОВЫ, ГАБЫШЕВЫ, КОНИБОЛОТСКИЕ, ЛЕПСВЕРИДЗЕ, НАЗАРЕНКО, ДАНКИНЫ, ИВАСЕНКО, КИТАЕВЫ, УШАКОВЫ, БЕЛЯЕВЫ, БАТАГОВЫ, ЛИТВИНЕНКО, ГОГОЛЕВЫ, ЗАЙЦЕВЫ и многие другие.

Одним из таких передовых людей своего времени является Джугели Алпезович ЛЕПСЕРИДЗЕ. При его активном участии разведаны и введены в разработку крупные газоконденсатные месторождения Якутии.

Сын солнечной Грузии в Якутию приехал в 70-х годах из г. Братска, где он после службы в рядах Советской Армии в 1961 году по комсомольской путевке работал на строительстве Братской ГЭС. До приезда в Якутию он имел опыт работы буровика. Заочно закончил Иркутский государственный университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

В 1975 году Д.А. Лепсверидзе был назначен вначале заместителем, а вскоре начальником Вилюйской нефтегазоразведочной экспедиции в поселке газовиков Кысыл-Сыр. Без преувеличения можно сказать, что вся его трудовая жизнь прошла в полевых условиях. Вилюйская экспедиция вела разведочное бурение на весьма обширной территории. Сначала это были близлежащие к Кысыл-Сыру районы с простым геологическим разрезом. Затем экспедиция начала исследовать перспективные площади далеко за пределами поселка и района. Бурили уже возле Нюрбы, это 300-400 км от Кысыл-Сыра. Стоял вопрос обеспечения топливом алмазной провинции, поэтому экспедиция во главе с Джугели Алпезовичем активизировала работу по поиску газа и нефти в Мирнинском районе. Расстояния сразу выросли на тысячу и более километров. Строили базы, налаживали связь. Горногеологические условия были неизученными. Разрезы гораздо крепче, породы сложные, скальные, соленосные, при бурении возникали большие осложнения. Поэтому руководитель экспедиции всю работу своей экспедиции организовывал по-другому, можно догадаться каких усилий стоило выполнение плана партии в таких условиях. Но экспедиция Лепсверидзе справлялась с архисложной работой и умудрялась выполнять и перевыполнять планы. Это был самый разгар бурения глубоких скважин на Среднетюнгской и Андылахской площадях, на Средневилюйском и Толонском месторождениях.

«В период его руководства я начал работу в экспедиции буровым мастером, затем продолжил работу в качестве главного инженера. В то время в экспедиции работало 1700 человек. Помню, как мы работали в Западной Якутии, бурили поисковые, разведочные, параметрические скважины. В связи с большой удаленностью от основной базы, строили дополнительные базы для того, чтобы обеспечивать буровые необходимым материалом. В Чернышевске, Ленске, Нюрбе, Олекминске, Таймылыре, Энердеке своими руками строили и обустраивали мощные базы. В период его руководства выходили на очень удаленные места. Он руководитель от бога. При нем Кысыл-Сыр буквально преобразился. Построена была школа, детский сад, жилье для работников. Была своя мощная нефтебаза. Держали свое подсобное хозяйство, свинарник, имели зимние теплицы, где кроме овощей даже сажали цветы, и на 8 марта женщинам дарили свои живые цветы. Джугели Алпезович был очень требовательным, но в то же время справедливым и человечным руководителем. Еще его отличительная черта – это его кристальная честность и принципиальность», — вспоминает о своем старшем друге заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Александр ПОПОВ.

Для руководителя экспедиции не было мелких вопросов. Чтобы обустроить, облагородить поселок он лично привозил саженцы и высаживал. «Приходилось вертолетами попутно саженцы возить. Вот на буровую везешь груз, берешь с собой людей, как увидишь, где хороший молодняк поднимается, выкапываешь их и везешь в поселок. Мы неделями, помню, не уходили спать, – круглосуточно высаживали деревца, ухаживали за ними», — вспоминал сам Джугели Алпезович. Теперь в центре поселка разбит целый парк, которого жители Кысыл-сыра ласково называют «парком Лепсверидзе». На центральной площади был сооружен даже фонтан.

Благодаря Лепсверидзе был построен музей, посвященный геолого-разведочной работе, но, к сожалению, музей дальше не получил развития.

Д.А. Лепсверидзе проработал в нефтегазовой отрасли Якутии около 30 лет. За его многолетнюю, добросовестную работу в становлении нефтегазовой промышленности Якутии в 1986 году ему было присвоено звание «Заслуженный геолог РСФСР», в 1987 году присвоен знак «Почетный гражданин Вилюйского района», награжден памятной медалью «Дети войны», почетный ветеран труда.

Он считал Якутию второй Родиной, для развития которой вложил много сил. Со своей супругой Нанули Андреевной прожили душа в душу 52 года, воспитали двоих сыновей, имеют двоих внуков и три правнука.