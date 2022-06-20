Первому селекционеру из женщин саха исполнилось 75 лет

Заслуженному ветерану СО РАСХН, заслуженному работнику сельского хозяйства РС (Я), кандидату с.-х. наук, члену лиги «Женщины – ученые Якутии», первому селекционеру кормовых трав из женщин саха — Анне Георгиевне Емельяновой 20 июня 2022 года исполнилось 75 лет!

Анна Георгиевна родилась в 1947 г. в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутской АССР в семье сельского учителя. В выборе специальности биолога большую роль сыграл отец Г.В. Данилов, заслуженный учитель ЯАССР, выпускник заочного отделения БГФ ЯГУ, учитель биологии, географии, член географического общества СССР, краевед, знаток истории Якутии. С малых лет Анна Георгиевна любила читать книги из богатой библиотеки отца, копаться в цветочных, овощных грядках и в застекленной теплице с высокими стеллажами на ножках. После окончания школы в 1966 г. поступила на биолого-географический факультет ЯГУ. В стенах университета лекции их курсу читали маститые ученые — А.А. Макаров, Н.Г. Соломонов, Р.И. Карелина, Г.П. Ларионов, П.А. и Г.А Романовы, В.С. Иванов, В.П. Иванова, Ю.Н. Бурда и др. Практические занятия и лекции вели молодые ученые и аспиранты, впоследствии известные ученые И.И. Мордосов, М.Н. Мординова, А.В. Чугунов, В.Н. Винокуров. Во время полевых практик в Орджоникидзевском и Намском районах она получила навыки определения луговых растений у В.П. Ивановой и И.И. Мордосова.

В годы учебы в университете вышла замуж. После окончания учебы в ЯГУ в 1972 г. молодая семья по направлению Министерства просвещения выехала в Орджоникидзевский район. В 1972-1976 гг. проработала в Тит-Аринской и Октемской средних школах учителем биологии, выпустив в 76 г. 10 класс Октемской средней школы. Осенью Анна Георгиевна была принята старшим лаборантом в отдел селекции и семеноводства Покровского подразделения ЯНИИСХ руководимый кандидатом биологических наук В.Н. Дохунаевым. С этого момента начались ее первые шаги в аграрной науке. Она начала с селекции овса под руководством известных сегодня селекционеров-зерновиков П.П. Васильева и Е.И. Вахрамеевой.

По рекомендации института, в 1979 г. Анна Георгиевна выехала учиться в очную аспирантуру ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (г. Москва). Диссертационную работу выполнила на экспериментальном поле ВНИИК под руководством заведующего отделом селекции злаковых трав крупного селекционера по кормовым культурам ныне доктора сельскохозяйственных наук Г.Ф. Кулешова. В становлении её как ученого большую помощь оказала кандидат биологических наук А.Н. Кремнина из лаборатории генетики и цитологии ВНИИК.

В 1984 г. Анна Георгиевна успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Изучение комбинационной способности стерильных линий и получение гетерозисных гибридов F 1 ежи сборной». Работа была связана не только с полевыми испытаниями гибридов первого поколения ежи сборной, но и с большим объемом цитологических анализов.

В 1984 г. незабываемое впечатление оставило знакомство и беседа на Всесоюзной конференции по химическому мутагенезу в Институте химической физики АН СССР с корифеем отечественной науки, лауреатом Ленинской премии, участником Великой отечественной войны 1941-1945 гг., членом-корреспондентом АН СССР И.А. Рапопортом. Он был современником Н.И. Вавилова, смело вставшим на его защиту. Встреча в 1982 г. в Московской с.-х. академии им. К.А. Тимирязева с крупным ученым-луговодом, академиком ВАСХНИЛ Н.Г. Андреевым оставила хорошую память у начинающего ученого. Пожелав успехов в научной стезе, он дал рекомендацию на публикацию статьи А.Г. Даниловой в журнале «Доклады ВАСХНИЛ».

В 1982 г. после окончания аспирантуры вернулась в отдел селекции и семеноводства ЯНИИСХ, где начала селекционную работу с многолетними травами: регнерией изменчивой и овсяницей красной. Основной задачей её исследований был поиск оптимальных форм регнерии изменчивой, наиболее устойчивых к пыльной головне. Для поиска, создания исходного устойчивого к болезням материала использовались методы биологического, физического и химического мутагенеза. Путем многолетних отборов более устойчивых форм и испытания их на инфекционном, провокационном фонах были выделены перспективные номера регнерии.

В результате многократных отборов из дикорастущего экотипа Якутии овсяницы красной к-41710 в 1992 г. был выделен перспективный номер СГП-3, который в 1998 г. районирован как сорт Мюрюнская для использования по территории РФ. В 2005 г. на сорт овсяницы красной Мюрюнская получен патент № 2755 Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений.

В республике в 70-х, и особенно в 80-х годах широко развернулись работы по травосеянию. Успешно внедрялась система семеноводства многолетних трав. Анна Георгиевна вела работы по внедрению районированных сортов многолетних трав в совхозе «Мындагайский» Чурапчинского района. Орошение овса на зеленую массу проводили с вечера до поздней ночи, косили сеяные травостои, которые вырастали так, что косилка через каждые несколько метров застревала от густоты травостоя.

С 1991 г. Анна Георгиевна назначена заведующей отделом селекции и семеноводства многолетних трав ЯНИИСХ. Это совпало с трудным периодом для аграрной науки: наступила перестройка, проводилось реформирование народного хозяйства по всей стране. Распад крупных совхозов, спецсемхозов вызвал постепенное прекращение и разлад системы семеноводства многолетних трав. В республике, как и по всей России, прекратились работы по травосеянию.

В этих условиях селекционеры усилили работы по созданию и выведению новых сортов кормовых трав различного назначения и использования. До этого в республике были районированы только 3 сорта многолетних трав селекции ЯНИИСХ и 2 сорта инорайонного происхождения. Поэтому была поставлена задача расширения сортимента многолетних кормовых трав для кормовой базы республики. За период научного руководства лабораторией А.Г. Емельяновой селекционерами были созданы 8 новых сортов, из них 7 включены в Госреестр сортов РФ. Для улучшения деградированных пастбищ и сенокосов выведены 4 сорта сенокосного и сенокосно-пастбищного использования, 3 сорта пастбищно-газонного применения. Для производства высококачественных кормов выведен 2 сорта люцерны, 1 сорт вики посевной (яровой), выведенный совместно с селекционерами СибНИИРС СО РАСХН.

Основой травосеяния является семеноводство районированных сортов. Без организации устойчивой работы системы семеноводства невозможно проводить улучшение сенокосов и пастбищ. В республике решалась задача ускоренного размножения семян сортов многолетних трав, адаптированных к экстремальным условиям Якутии. В 1999 г. первым президентом РС (Я) Николаевым М.Е. издан указ № 686 «О развитии семеноводства сельскохозяйственных культур и ягодоводства в РС (Я)» и вышло постановление правительства республики о мерах по его реализации.

В 2002 г. президентом РС (Я) В.А. Штыровым была утверждена «Программа социально-экономического развития села на 2002-2006 гг.», где предусматривались восстановление и развитие семеноводства многолетних трав, проведение культуртехнических мер по улучшению деградированных лугов и пастбищ путем посева многолетних трав. А.Г. Емельянова принимала участие в разработке проектов по разделам семеноводство, кормопроизводство «Президентской программы социально-экономического развития села РС (Я) на 2002-2006 гг.» и проекта программы на 2007-2011 гг.

За 1999-2001 гг. лаборатория селекции и семеноводства многолетних трав ЯНИИСХ произвела 6,5 ц оригинальных семян сортов люцерны и донника, 16 ц злаковых трав. Однако система семеноводства в республике прерывалась на этапе производства элиты, так как ни одно хозяйство из-за слабой материально-технической базы не могло производить семена элиты сортов многолетних трав.

С 2002 г. ОПХ «Покровское» под научно-методическим руководством А.Г. Емельяновой возобновила работы по восстановлению заброшенных пашен для семеноводства многолетних трав. В 2006 г. посевы многолетних трав в ОПХ «Покровское» довели до 434 га, в том числе более 25 га люцерны Якутская желтая на элиту.

В 2000-х годах исследования лаборатории селекции и семеноводства многолетних трав под руководством Анны Георгиевны были расширены и проводились в четырех улусах с различными природно-климатическими условиями: Хангаласском, Амгинском, Усть-Алданском и Оймяконском улусах на общей площади 140 га. На полевых стационарах велись исследования не только по селекции новых сортов однолетних и многолетних трав, разработке сортовой агротехники, первичному семеноводству оригинальных семян, но и по интродукции родиолы розовой, разработке приемов агротехники лекарственных растений (родиола розовая, тысячелистник обыкновенный), производству фитолекарственного сырья.

Анна Георгиевна является руководителем селекционеров по кормовым культурам, которые продолжают её дело. Под научным руководством Емельяновой А.Г. кандидатскую диссертацию успешно защитил Неустроев А.Н. по теме «Особенности возделывания вики посевной в условиях Центральной Якутии». Он является соавтором районированных сортов однолетних кормовых культур вики посевной Ленская 15 и гороха посевного Сарыал. Под научным руководством Анны Георгиевны подготовлена к защите кандидатская диссертация Яковлевой М.Т. «Продуктивность и качество люцерны серповидной в условиях Центральной Якутии».

Анна Емельянова является научным консультантом диссертационной работы В.И. Алексеевой по теме «Оценка и отбор исходного селекционного материала многолетних злаковых трав в условиях аласа Лено-Амгинского междуречья Центральной Якутии». Валентина Ивановна с 2013 г. заменила Анну Георгиевну на посту заведующего лабораторией.

Под научным руководством А.Г. Емеляновой ежегодно на научных стационарах проходили преддипломную практику студенты агрономического факультета ЯГСХА. Десять выпускников успешно защитили дипломные работы и работают в разных сферах народного хозяйства республики.

Результаты научных работ Емельяновой Анны Георгиевны отражены в 150 опубликованных научных статьях, монографии, справочнике, методических рекомендациях, советах производственникам сельского хозяйства республики. Она является автором 5 научно-популярных книг, около 60 газетных статей в республиканской периодической печати. Находясь на пенсии Анна Георгиевна со своими коллегами продолжает освещать результаты научных трудов в брошюрках, методических пособиях, статьях в научных журналах и в местном СМИ.

С 1991 г. до ухода на пенсию Анна Георгиевна была членом Ученого совета ЯНИИСХ, методического совета по растениеводству. В 1984-1993 гг. была председателем жилищно-бытового сектора профкома института, инициатором и организатором в 1996 г. в ЯНИИСХ отделения лиги «Женщины – ученые Якутии», ее секретарем и активным членом. С 2005 г. председателем совета ветеранов ЯНИИСХ. Впервые в истории сельскохозяйственной науки Якутии, отдавая дань памяти первым селекционерам и их последователям, А.Г. Емельянова с ветераном института В.Л. Алексеевым подготовили и выпустили книгу «Создатели сортов сельскохозяйственных культур Якутии», которая в общероссийском конкурсе РАН в 2006 г. удостоена Почетного диплома РАН за популяризацию науки. За достижение в научной работе она награждалась Грамотой правительства РС(Я), почетными грамотами МСХ и П РФ, СО РАСХН. Руководимая А.Г. Емельяновой лаборатория на республиканских выставках ярмарках «Продовольствие 2002, 2004 и 2005 гг.» награждалась двумя дипломами I и дипломом II степени «За лучшую разработку и внедрение в производство».

Анна Георгиевна является матерью двоих детей, бабушкой внуков и правнуков.

А.Г. Емельянова, находясь на заслуженном отдыхе продолжает вести активный образ жизни. Занимается цветоводством, размножает декоративные кустарники у себя на дачном участке, коллекционирует значки, в республиканских периодических изданиях выходят её статьи, пропагандирующие садоводство.Пользуется заслуженным авторитетом среди специалистов сельского хозяйства и научной общественности, ученых аграрников республики, Сибири. Желаем ей неиссякаемых творческих сил, крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

От имени коллектива ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова

сельского хозяйства, заведующая лабораторией селекции и семеноводства кормовых культур, канд. с.-х. наук