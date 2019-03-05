Первому ребенку, родившемуся в Медцентре Якутии, исполнилось 20 лет

Ровно 20 лет назад в Национальном центре медицины Якутии родился первый ребенок. Девочка весом 3 700 кг появилась на свет в 6 утра 5 марта 1999 года. Малышку нарекли Анной — имя выбирали всем персоналом родильного отделения Медцентра. Своими воспоминаниями о том дне с корреспондентом телеканала «Якутия 24» поделилась первая роженица РБ1 НЦМ Якутии Татьяна Герасимова.

Изначально Татьяна Герасимова приехала рожать в Якутский городской роддом из Усть-Алданского района. Во время лечения будущей маме сообщили, что в Национальном центре медицины открывается перинатальный центр и для плановых родов нужна роженица.

«Моя акушерка зашла в палату и сказала, что я стою по плану, поэтому меня отправляют рожать в новый родильный дом. Конечно, я была взволнована, но приняла решение и согласилась. Я к тому времени была наслышана о том, что в новом Медцентре должно открыться родильное отделение. В больнице женщины разговаривали между собой, что там должны быть хорошие условия. Да и народ активно обсуждал, так что все мы были информированы», — вспоминает она.

Сразу после согласия, за будущей мамой приехала «карета» скорой помощи для перевозки в Национальный центр медицины.

«В тот же вечер у меня начались схватки — свои, натуральные. Это были мои вторые роды. С первым ребенком у меня была патология. Из-за крупного плода роды были очень тяжелыми, мне еще делали стимуляцию. Тогда я потеряла много крови и нас с сыном еле спасли, а вот с дочкой все прошло гладко. Вечером схватки, а к утру уже родила девочку весом 3 700 кг. Так что первые роды в Медцентре не были проблемными», — поделилась Татьяна Герасимова.

По ее словам, условия в новом родильном отделении превзошли все ее ожидания: абсолютно новое оборудование, доброжелательный медицинский персонал.

«В 90-е ведь ничего не было и вдруг такие условия. Обеспечивали всем, вплоть до белья даже, не говоря о медицинской технике. В городской роддом я со своими марлями, бинтами, ватой и шприцами шла, а тут один стакан и я. У меня даже своего халата не было — все мне предоставили», — смеется мать девочки.

Безусловно, к единственной на тот момент роженице в отделении и ее ребенку было приковано большое внимание, забота и всеобщая любовь. Даже имя для малышки выбирали всем медперсоналом.

«Дочку назвали Анной. В 1998 году, когда Национальный центр медицины только строился в Якутск приезжала итальянская певица Анна Окса. Она дала концерт в столице, а все вырученные средства перечислила перинатальному центру Медцентра и сказала, чтобы первую девочку, которая здесь родится, назвали Анной. Вот такая история», — рассказала собеседница телеканала «Якутия 24».

Как сказала Татьяна Герасимова, после выписки в РБ1 НЦМ РС(Я) по этому поводу устроили грандиозный праздник. Каждые пять лет в конце марта маму с дочкой приглашают на традиционные встречи. На этих встречах они познакомились с Мишей — первым мальчиком, родившимся в Медцентре. К сожалению со временем связь была утеряна.

«Мы по сей день близко общаемся с главным врачом перинатального центра Розой Дмитриевной Филипповой. Рассказываем о своих достижениях. В 15 лет дочка на всю республику заявила, что хочет стать логопедом. Слово свое держит, в данное время учится на логопеда в Якутске», — добавила первая роженица РБ1 НЦМ Якутии.

Фото: Уильям Брумфилд