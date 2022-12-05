05.12.2022
08:06
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Православие

Первому Президенту вручили высокую награду

В рамках проведения Божественной Литургии в Успенском соборе Москвы, приуроченной к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден первому президенту республики Михаилу Николаеву.

За помощь русской православной церкви, поддержку якутской епархии и в связи с 85-летием со дня рождения государственный советник и первый президент Якутии Михаил Николаев удостоен ордена «Славы и чести» I степени русской православной церкви.

Напомним, сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Успенском соборе Москвы, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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