Первому Президенту вручили высокую награду

В рамках проведения Божественной Литургии в Успенском соборе Москвы, приуроченной к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден первому президенту республики Михаилу Николаеву.

За помощь русской православной церкви, поддержку якутской епархии и в связи с 85-летием со дня рождения государственный советник и первый президент Якутии Михаил Николаев удостоен ордена «Славы и чести» I степени русской православной церкви.

Напомним, сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в Успенском соборе Москвы, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.