Первомайской демонстрации тоже не будет!

В Якутске не будут проводить первомайскую демонстрацию.

Федерация профсоюзов республики отозвала заявку на проведение первомайской демонстрации трудящихся

В Якутске, как и в других регионах страны, не будут проводить первомайскую демонстрацию. Об этом ЯСИА сообщили в Федерации профсоюзов республики.

«Федерацией профсоюзов Якутии принято решение об отзыве заявки на проведение первомайской демонстрации трудящихся в Якутске. Сегодня президиум Федерации определил основные формы проведения Всероссийской первомайской акции на территории Якутии. Основными формами акции профсоюзы республики назвали участие в онлайн-голосовании за резолюцию (обращение) ФНПР, проведение заседания республиканской и муниципальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых вопросов, а также встречу профактива с руководством республики, главами улусов на местах.

Дополнительными рекомендуемыми формами первомайской акции в 2023 году определены собрания в трудовых коллективах, организация гуманитарных акций в поддержку участников специальной военной операции, проведение праздников Весны и Труда», — сообщили в пресс-службе организации.

В федерации отметили, что каждое муниципальное образование будет самостоятельно решать проводить демонстрацию в районе или нет.

Напомним, накануне в центральном штабе движения «Бессмертный полк России» сообщили, что традиционного шествия 9 мая с портретами героев Великой Отечественной войны в регионах страны не будет. Мероприятия пройдут в других форматах.