01.05.2022
21:08
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Праздники

Первомай в Якутске: фоторепортаж с демонстрации

Первомай в Якутске: фоторепортаж с демонстрации под песни старшего поколения.

Сегодня Первомай 2022 года порадовал каждого жителя столицы Якутии теплым солнышком. Людей было как никогда много. Народ соскучился по позитиву, солнцу и праздникам, которые можно солидарно отметить всем вместе.

Собраны фотографии тех колонн, кто прошел перед трибунами улицы Кирова примерно до 12:30. Приятного просмотра!

Фото: автора.
Источник: Алексей ПУДОВ.
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