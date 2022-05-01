Первомай в Якутске: фоторепортаж с демонстрации под песни старшего поколения.

Сегодня Первомай 2022 года порадовал каждого жителя столицы Якутии теплым солнышком. Людей было как никогда много. Народ соскучился по позитиву, солнцу и праздникам, которые можно солидарно отметить всем вместе.

Собраны фотографии тех колонн, кто прошел перед трибунами улицы Кирова примерно до 12:30. Приятного просмотра!