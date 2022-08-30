Строительный округ поздравил первоклассников

В преддверии Дня знаний работники управы Строительного округа устроили праздник для будущих первоклассников и вручили школьные наборы ребятам из числа нуждающихся.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» для первоклассников организовали концертную программу, провели игры для детей.

Руководитель Управы Строительного округа Василий Рязанский поздравил ребят с наступающим Днем знаний и пожелал проявить усердие в учебе, активно участвовать в общественной жизни школы.

«Для нашего округа такие праздники являются традиционными. Благодаря спонсорской помощи наших друзей, партнеров, неравнодушных граждан мы поддерживаем семьи, находящихся в непростых жизненных условиях. Сегодня 38 первоклассников получили подарки с необходимыми принадлежностями для учебы», — поделился Василий Рязанский.

Семьи, получившие подарки, выразили искреннюю благодарность в адрес организаторов мероприятия.

В Строительном округе проживает 1600 семей, воспитывающих трех и более детей. В этих семьях растет более 5200 детей. 78 семей являются малообеспеченными, они воспитывают 349 детей.

Ежегодную акцию «Собери ребенка в школу» поддерживают многие неравнодушные горожане, волонтеры, предприниматели. Они организуют места сбора подарков на работе, на учебе и среди своих друзей.