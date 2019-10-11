Детям провели урок безопасности на дорогах

Сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД города совместно со старшеклассниками Саха гимназии г.Якутска и с преподавателями школы провели практические занятия по безопасности дорожного движения с использованием мобильного автогородка, который показывает четырехсторонний перекресток дороги со светофорными объектами, дорожными знаками и разметкой.

Первое занятие в новом учебном году проведен среди первоклассников гимназии. Автоинспекторы рассказали детям в игровой форме о Правилах дорожного движения, показали и объясняли какие бывают дорожные знаки, и после теоретической части занятия детишкам были даны задания, на которые школьники с удовольствием включились в игру. Каждый из ребят побывал в роли пешехода и водителя, отрабатывая при этом практические навыки безопасного поведения на дороге.