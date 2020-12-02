Первоклассники школы №7 получили книги Алмазэргиэнбанка “Приключения Рублика”

Алмазэргиэнбанк в рамках проекта по финансовой грамотности подарил книги “Приключения Рублика” средней школе №7 города Якутска. Книги от АЭБ получили ученики 1 “Б” в подарок на праздник – День посвящения в первоклассники.

Издание в простой игровой форме знакомит читателей младшего школьного возраста с правильнымобращением с деньгами, с тем, что такое деньги и откуда они берутся, в чем разница между наличной оплатой и безналичной, как банкноты и монеты становятся электронными.

Воспитание финансово грамотного поколения якутян – одна из приоритетных целей направления Корпоративной социальной ответственности республиканского банка.

Первую книгу для детей по финграмотности “Волшебная карта АЭБ” банк издал в 2017 году, оно было трижды переиздано, издание “Приключения Рублика” стало вторым. Алмазэргиэнбанк вручает свои книги на уроках финансовой грамотности, которые регулярно проводят волонтеры банка в разных школах и детских садах. Также АЭБ дарит их ребятам из подшефных организаций, социальных партнеров банка.