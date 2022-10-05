Первое заседание Родительского совета при главе Якутии

На первом заседании Родительского совета при главе Якутии сегодня, 5 октября, обсудили актуальные вопросы обучения и воспитания детей, утвердили план работы заседаний Совета на 2022-2023 год. Также определили ответственных за направления по осуществлению контроля за питанием, медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся.

«Главная цель нашего Совета – консолидация родительских сообществ и системы образования в решении самых актуальных вопросов, острых проблем в обучении и воспитании детей и молодежи. Слышать голос общественности, знать мнение родителей о качестве образования, а с другой стороны всемерно поддерживать образовательные учреждения, педагогов в их деятельности – это требование времени», – сказал в своем выступлении Глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил глава, благодаря инициативе Евгении Михайловой в Якутии одними из первых в стране создали Родительский совет.

«Прежде всего, важно неуклонно ориентироваться на усиление воспитательной составляющей школьного образования, особенно патриотического воспитания, формирования гражданственности у детей. Очень важно сохранять и укреплять нравственные устои общества, воспитывать детей на истинных ценностях, создавая возможности для их самореализации как личностей и граждан», – подчеркнул Айсен Николаев.

Среди приоритетов – развитие инфраструктуры, строительство современных, оснащенных лучшим оборудованием школ и детских садов, обеспечение доступа к проверенным электронным образовательным ресурсам.

Глава обратил внимание на необходимость развития родительского контроля за работой образовательных учреждений.

«При этом родительский контроль не должен превратиться в некий диктат, только в поиск недочетов. Важно, чтобы между школой и родителями был постоянный диалог и взаимное доверие. Важно, чтобы у родителей была мотивация к реальной поддержке в решении всех насущных вопросов», – сказал руководитель региона.

По словам министра образования и науки РС (Я) Ирины Любимовой, созданные в текущем году штабы родительского общественного контроля в школах провели проверки за качественным ведением капитального ремонта, что позволило своевременно устранить недочеты. В этой работе принимали участие более 300 родителей. Более 2 тысяч членов штабов во всех муниципальных образованиях и городских округах принимают активное участие в совершенствовании мер по улучшению качества питания детей.

Основными темами обсуждения на заседании стали формы и содержание воспитательной работы, организация школьного питания, обеспечение безопасности детей, специальные программы обучения, оснащение оборудованием школ, включенных в программу капитального ремонта, и другие.

Подводя итоги обсуждения, Айсен Николаев призвал на местах создавать Родительские советы, которые будут интегрированы в работу большого Родительского совета, также внести предложения по совместной работе.

Первое заседание Родительского совета состоялось в рамках XIV съезда учителей и педагогической общественности республики «Открытое образование – пространство возможностей».

Напомним, Родительский совет в составе 23 человек из представителей родительских комитетов школ, общественных организаций республики создан летом текущего года. Цель – реализация прав родителей на участие в общественно-государственном управлении образованием и общественной поддержки семьи как основной ячейки общества.