Первое заседание рабочей группы ЯГД по подготовке проекта бюджета

В Якутской городской Думе создана рабочая группа по подготовке проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. В нее вошли все председатели постоянных комиссий Якутской городской Думы, все заместители главы и основные руководители финансовых структур Окружной администрации городского округа город «Якутск». Сформирован реестр рекомендаций и заявок, которые необходимо рассмотреть перед принятием бюджета во втором чтении.

3 декабря состоялось первое заседание рабочей группы в режиме ВКС. По выполнению протокольных рекомендаций постоянных комиссий подробно отчиталась начальник Департамента финансов Окружной администрации Ольга Николаевна Максимова. По каждому пункту этого отчета участники заседания выражали свое согласие или несогласие, вносили замечания и предложения.

В части выполнения рекомендации Постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и ЗОЖ о возможности увеличения финансирования на сумму 1 200 тыс. руб. по подпрограмме «Здоровый город» муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 гг.» Ольга Николаевна сообщила об увеличении финансирования на 606,9 тыс. руб., в том числе: на услуги по вакцинации девочек 14-15 лет против вируса папилломы человека как профилактика рака шейки матки и на 305,9 тыс. руб. оказание услуг по диспансеризации отдельных когорт, в том числе маргинальных групп населения, на 301,0 тыс. руб.

Также выделены средства на проведение двух больших городских мероприятий: на организацию праздничного мероприятия «А5а курэ5э» – 495,2 тыс. руб. и на проведение фестиваля «Женщины Долины Туймаада» — 500,0 тыс. руб.

Решение по финансированию студенческих строительных отрядов в 2022 г. будет принято после определения видов и объемов работ, которые могут быть выполнены силами студенческих строительных отрядов в рамках предусмотренных на 2022 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий, устройству спортивных (воркаут) площадок, озеленению, благоустройству детских и спортивных площадок на территории округов.

К этому пункту по предложению председателя рабочей группы Е.И. Евсиковой при поддержке заместителя главы Окружной администрации Н.Р. Степановой добавили пункт о выделении средств на присуждение Гранта приемным семьям в первом квартале следующего года.

Особое внимание участников заседания вызвало выполнение рекомендации Постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса о предусмотрении финансирования на строительство летника (сайылыка) ООО «Багарах».

В соответствии с решением Якутской городской думы от 24.11.2021 г. №РЯГД-34-1 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (1 чтение) по МП «Развитие Агропояса ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы» на 2022-2024 годы на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат по строительству летних ферм (сайылыков) в 2022 году предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., в 2023-2024 годах по 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. Вопрос об увеличении объема предусмотренных средств по данному направлению будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета в 2022 году.

У участников заседания возникли вопросы относительно сроков строительства и размеров финансирования летника (сайылыка) ООО «Багарах», в связи с чем Департаменту финансов Окружной администрации рекомендовано внести уточнения в формулировках, обозначить конкретные сроки и суммы.

Самое большое количество рекомендаций к Окружной администрации было выработано Постоянными комиссиями по социальной и по бюджетно-экономической политике.

В части возможности увеличения финансирования на укрепительно-восстановительные работы зданий образовательных учреждений городского округа «город Якутск» (МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 96 «Брусничка» и МБДОУ Д/с № 56 «Пушинка») и реконструкцию МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка» Управлению образования Окружной администрации г. Якутск рекомендовано расшифровать виды необходимых работ с указанием требуемых сумм конкретно по каждому образовательному учреждению.

Также была озвучена официальная информация о том, что Управлением образования подана заявка на капитальный ремонт 11 общеобразовательных учреждений за счет федерального бюджета на общую сумму 877 000 000 рублей. Все заявленные объекты прошли экспертизу и получили положительный ответ. Согласно программе софинансирования, федеральным бюджетом может быть выделено 6%, указанной суммы, что составит 49 500 000 рублей. Однако не все заявленные общеобразовательные учреждения могут пройти федеральный отбор.

Председатель рабочей группы Евсикова Е.И. выразила несогласие с размером финансирования, предусмотренного для капитального ремонта образовательных учреждений, поскольку в городе имеется свыше 50 школ и детских садов, зданиям которых уже по 30-35 лет. Следовательно, объем капитальных работ ежегодно растет и накапливается.

Далее участники заседания обсудили нерешенный в течение многих лет вопрос финансирования реконструкции здания по ул. Мелиораторов 6/2 для организации учреждения дошкольного образования.

В соответствии со сметной документацией, составленной МКУ «Главстрой» и согласованной Департаментом экономики и стратегического планирования ОА г. Якутска, стоимость работ по реконструкции этого заброшенного здания составляет 164 510 500 р.

В связи с высокой стоимостью работ и ограниченностью средств местного бюджета, в 2019 году в местном бюджете на 2019-2021 годы были предусмотрены средства на софинансирование указанных расходов, и Окружной администрацией города Якутска ставился вопрос перед органами исполнительной власти РС (Я) о выделении средств из государственного бюджета республики, но положительного решения принято не было.

На первом заседании участники также внимательно рассмотрели исполнение рекомендаций по финансированию содержания автомобильных дорог в городе и другие не менее значимые вопросы.

Рабочая группа по подготовке проекта бюджета городского округа «город Якутск» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. продолжит изучение и обсуждение исполнения протокольных рекомендаций к проекту решения Якутской городской Думой «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» для принятия во втором чтении.