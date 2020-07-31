Первое воскресенье августа – День железнодорожника!

Дорогие железнодорожники, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году для железнодорожников Якутии это двойной праздник — наряду с Днем железнодорожника мы отмечаем 25-летие нашей родной Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

История основания компании неразрывно связана с самой масштабной после БАМа железнодорожной стройкой – Амуро-Якутской магистралью. За четверть века наша компания прошла путь от заказчика строительства железнодорожной магистрали Беркакит-Томмот-Якутск до основного игрока на транспортном рынке Якутии и владельца полноценной железнодорожной инфраструктуры протяженностью 800 км. Трудовой подвиг строителей БАМа и АЯМа, усилия и напористость руководителей республики, особенно в непростые времена смены политического и экономического уклада в стране, самоотверженный труд тысячного сплоченного коллектива профессиональных железнодорожников стал надежным фундаментом успешной деятельности Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Мы помним и глубоко чтим эти заслуги и, оглядываясь на четверть вековую историю, могу с уверенностью сказать, что эстафета значимых трудовых подвигов продолжится.

Сегодня трудно представить жизнь якутян без отлаженной и бесперебойной работы железнодорожного транспорта Якутии, представители которого круглогодично в любую погоду самоотверженно трудятся, обеспечивая нужды республики в грузовых и пассажирских перевозках. Мы вместе с вами воплотили в жизнь многовековую мечту нашего народа о бесперебойном железнодорожном сообщении центральной части Якутии с другими регионами нашей страны. В июле прошлого года на станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд. Это событие стало знаковым для всех жителей нашего северного края, оно открывает для нашей компании новые горизонты и ставит новые амбициозные задачи. С приходом железной дороги на станцию Нижний Бестях появилась возможность организовать мультимодальный коридор по доставке грузов в город Якутск, а также в северные и отдаленные регионы республики. Созданы условия для организации единого смешанного железнодорожно-водного маршрута из стран АТР в Европу через БАМ – АЯМ, р. Лена и Северный морской путь. Железная дорога даст толчок развитию новых производств, откроет огромную возможность для развития торговых, социально-экономических отношений .

Для укрепления своих позиций и для соответствия запросам времени мы продолжим вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры, в совершенствование материально-технической базы, внедрение современных технологий, повышение сервиса и качества предоставляемых услуг. В приоритете всегда будет решение социальных задач, повышение благосостояния наших работников.

Общими усилиями нашего тысячного высококвалифицированного коллектива железнодорожников будем достигать новых масштабных побед.

Накануне Дня железнодорожника хочется ещё раз поблагодарить всех причастных к нашему общему делу.

Желаю вам сохранения и преумножения достигнутых результатов, новых трудовых подвигов, процветания железнодорожной отрасли республики! Пусть в ваших семьях царят любовь и гармония, а ваши дети гордятся вами и пополняют ряды трудовых династий родного предприятия!

Генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

В.В. Шимохин