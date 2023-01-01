Первое утро нового года жители СОНТ «Сатал» встретили без электричества.

«Электричества нет с 7 утра. О причинах неизвестно, пишут, что авария, но ничего конкретного не говорят. Администрация СОНТ молчит. В группах рекомендуют заводить генераторы».

Отопление частного сектора полностью зависит от подачи электроэнергии. При этом в Якутске — 42 градуса, а в самом «Сатале», скорее всего, ниже.

Пресс-служба Центральных электрических сетей сообщила, что бригада приступает к устранению аварии:

«Бригада Центрального района электрических сетей ЦЭС проведет работы по восстановлению электроснабжения на абонентском электросетевом оборудовании и линиях СОНТ «Сатал», который оказался не готов к устранению аварийной ситуации собственными силами и средствами. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения потребителей».

Источник: тгк yakutsk_newss