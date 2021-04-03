Первое официальное мероприятие нового мэра Якутска

Сегодня, 3 апреля в Якутске состоялись 5-е городские соревнования по нетрадиционным видам спорта «Аҕа күрэҕэ», посвященные Дню охотника и Дню отца в Республике Саха (Якутия).

В открытии городских соревнований принял участие глава города Якутска Евгений Григорьев, для которого соревнования стали первым официальным мероприятием после вступления в должность главы Якутска.

«Я рад, что после вступления в должность первым официальным мероприятием смог посетить соревнования отцов с сыновьями. Для нашего народа имеет огромное значение связь отцов с сыновьями, пропаганда здорового образа жизни, вера в светлое будущее. Желаю всем успехов! Пусть победит сильнейший!», — сказал Евгений Григорьев, обращаясь к участникам.

Семь команд отцов с сыновьями, представляющих Центральный, Губинский округа, сел Маган, Хатассы, мкр. Марха и Тулагино-Кильдямский наслег боролись за путевку на республиканские соревнования. Команды состязались по таким видам, как охотничий биатлон, прорубание проруби, залезание на столб, отёс бревна, заготовка дров.

Победителем городских соревнований «Аҕа күрэҕэ-2021» стала Вячеславом и Айуол Слепцовы, представляющие Центральный округ. Они стали хозяевами суперприза – карабина СКС от спонсора АО «Водоканал». Вместе с победителями на республиканские соревнования «Аҕа күрэҕэ-2021» в Мегино-Кангаласский улус поедет семья Федоровых из Тулагино-Кильдямского наслега, которые заняли 2 место и получили специальный приз от главы города Якутска Евгения Григорьева – бензопилу «Штиль», а также семья Никифоровых из села Маган, занявшие 3 место и награжденные призом от Лиги отцов РС (Я) – кулером для воды

После соревнований, команда победителей — семья Слепцовых поделились своими впечатлениями. «Мы участвуем в этих соревнованиях в четвертый раз. Ранее три раза участвовал вместе со старшим сыном, и три раза становились вторыми. Сегодня уже со вторым сыном сразу одержали победу. Мы с сыновьями любим быть на природе, охоту, кроме того живем в частном доме, поэтому больших трудностей в соревнованиях не испытываем. Для нас это повседневные рабочие дела», — рассказал отец Вячеслав Слепцов.

Организаторами соревнования по нетрадиционным видам спорта «Аҕа күрэҕэ» являются Окружная администрация города Якутска и администрация МОБУ «Саха гимназия».