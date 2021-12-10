Первое и самое ответственное звено в общей системе образования – дошкольное воспитание

А педагоги дошкольных образовательных учреждений – особая категория людей. У них в руках начало детской жизни, так как они вместе с детьми проживают ранний период их становления и обеспечивают понятие того, что каждый ребёнок любим, желаем, нужен в этом мире.

10 декабря состоялась торжественная церемония закрытия республиканского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Республики Саха (Якутия) — 2021». Год за годом этот конкурс объединяет лучшие дошкольные кадры Якутии. Его история — это история достижений воспитателей из всех уголков нашей республики, труд которых неразрывно связан с творчеством, новациями и развитием. В ходе конкурса из 30 участников выявились 11 лауреатов и 6 финалистов. Из 6 финалистов выявился лидер конкурса – Абсолютный победитель.

Во всех этапах конкурса «Воспитатель года РС(Я)-2021» жюри отметило педагогическую мобильность, хорошую организацию работы воспитателей и активную деятельность воспитанников. Занятия педагогов были логично интегрированы по видам деятельности детей, поддерживался их познавательный интерес и вовлеченность. Конкурсанты проявили навыки рефлексии, умение использовать современные технические средства, интерактивные технологии. Показаны методические приемы, интересные педагогические находки, которые позволяли раскрыть детскую инициативность и создать условия для развития их самостоятельной продуктивной деятельности. Итак, обо всем по порядку.

За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования совместная коллегия Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Президиума Якутского рескома профсоюза работников образования приняли решение наградить ведомственными наградами отличившихся работников, участников конкурса. Награды вручила и.о министра образования и науки РС (Я) Ирина Павловна Любимова. Знак «Отличник образования РС(Я)» вручен Игнатьевой Лидии Семеновне, воспитателю детского сада «Кэнчээри» Верхневилюйского улуса, нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)» — Сысолятиной Веронике Андреевне, воспитателю детского сада №1«Мичийээнэ» Намского улуса.

Почетной грамотой Министерства образования и науки награждены Семенова Елена Владимировна, воспитатель детского сада «Светлячок» Нюрбинского улуса, Верховская Марина Васильевна, воспитатель Саккырырского детского сада «Хаарчаана» Эвено-Бытантайского улуса.

Благодарственные письма Министерства образования и науки вручены Кириллову Сергею Валерьевичу, воспитателю детского сада «Сардаана» Ленского района, Артахиновой Лейле Васильевне, воспитателю детского сада «Туллукчаана» Горного улуса, Ядреевой Мирабелле Ивановне, воспитателю детского сада №23 «Цветик-семицветик» г.Якутска.

Неоценимый вклад в развитие системы дошкольного образования, формирование профессиональной компетентности современных педагогов, повышение качества дошкольного образования вносит Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II. Директор ИРОиПК Ньургун Михайлович Павлов отметил высшей наградой ИРОиПК «Методист Якутии» Пудову Любовь Юрьевну, воспитателя детского сада №8 «Аленушка» п.Мохсоголлох Хангаласского улуса за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования республики. Почетной грамотой ИРОиПК награждены Барашкова Ирина Сергеевна, воспитатель детского сада комбинированного вида «Солнышко» п. Тикси, Винокурова Нария Федоровна, воспитатель детского сада «Күн туллуктара» с.Ытык-Кюель, Дьячковская Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования детского сада «Туллукчаан» с. Чурапча. А всем участникам конкурса Институт традиционно вручил памятные знаки и ценные подарки.

11 лауреатам памятные знаки и денежные призы в размере 20 тысяч рублей от Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) вручил генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» Владимир Анатольевич Егоров.

Следует поименно назвать финалистов конкурса: Игнатьева Лидия Семеновна, воспитатель детский сад «Кэнчээри» с.Хомустах Верхневилюйского улуса, Кытахова Сахая Михайловна, воспитатель детского сада №11 «Кыталык» с.Сунтар, Пудова Любовь Юрьевна, воспитатель детского сада №8 «Аленушка» п. Мохсоголлох, Семенова Елена Владимировна, воспитатель детского сада «Светлячок» г. Нюрба, Сысолятина Вероника Андреевна, воспитатель детского сада №1 «Мичийээнэ» с.Кысыл-Сыр, Ядреева Мирабелла Ивановна, воспитатель детского сада №23 «Цветик-семицветик» г.Якутска. Памятные знаки и денежные призы в размере 10 тысяч рублей от Рескома профсоюза работников образования РС (Я), как символ признания, вручила председатель рескома профсоюза работников образования Щепанская Янина Станиславовна.

А абсолютным победителем профессионального конкурса «Воспитатель года РС(Я) – 2021», который представит республику на финале всероссийского конкурса, названа Игнатьева Лидия Семеновна, воспитатель детского сада «Кэнчээри» с.Хомустах Верхневилюйского улуса. Абсолютному победителю вручается ценный подарок в размере 25 тысяч рублей от нашего постоянного спонсора, Автономного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк». От правления банка поздравила конкурсантов и вручила победителю приз Бойлохова Саргылана Александровна, директор департамента розничного бизнеса. Денежный приз в размере 50 тысяч рублей от Целевого фонда будущих поколений будет передан также победителю конкурса.

Особую благодарность Институт развития образования и повышения квалификации выражает спонсорам, оказавшим помощь и поддержку в проведении конкурса, а также экспертам и членам жюри, справедливо оценивавшим деятельность конкурсантов.

Конкурс – это серьезное профессиональное состязание, марафон педагогических идей и мыслей, прекрасная школа для ума и сердца педагогов-дошкольников. Пожелаем всем работникам, педагогам дошкольного образования и воспитания, дальнейших достижений высот педагогического мастерства.