05.11.2022
15:33
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Спорт
Лидеры первого этапа первенства Якутии по национальному многоборью U21
Первенство РС(Я) по национальному многоборью U21 «. По предварительным итогам первенства после трех видов: якутские прыжки, тутум эргиир, мас-рестлинг, лидирует Вячеслав Дьяконов, на втором месте Алексей Соколов, третий Артем Дьяконов… Впереди еще четыре вида: стрельба из лука, хапсаҕай, бег и переноска камня, сообщает тгк «Спорт Якутии».
Фото: тгк "Спорт Якутии
Источник: тгк "Спорт Якутии
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