Первенство России по вольной борьбе: Самые лучшие моменты и красивые броски

В Якутске завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Всего участвовали порядка 300 спортсменов из 42 регионов страны. В первенстве России от Якутии были представлены 36 борцов.

Шесть золотых медалей завоевали борцы из Дагестана, по одной высшей награде у Якутии, Чечни, Красноярска и Москвы.

«Организация первенства в Якутске — это международный уровень, хотя даже на международном уровне такого не бывает. От всей этой красоты, полного зала болельщиков ребята и тренеры получили одно удовольствие», — обратил внимание главный тренер юниорской сборной Дагестана. Действительно, это было мощно, праздник спорта удался!

Предлагаем посмотреть фоторепортаж Надежды Коротовой и вспоминаем самое лучшее первенства России по вольной борьбе в Якутске.