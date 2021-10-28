Первая защита иностранного аспиранта СВФУ — Ле Тхи Тхуи Зунг из Вьетнама

Аспирант Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Ле Тхи Тхуи Зунг защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук – заседание диссертационного совета прошло в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова.

Ле Тхи Тхуи Зунг исследовала физическое развитие и факторы риска формирования ожирения у детей дошкольного возраста севера Вьетнама. Результаты исследовательской работы внедрены в практическую деятельность детского консультативного отделения многопрофильной больницы «Госпиталь Е» в г. Ханой, в практику преподавания в Ханойском национальном педагогическом университете и СВФУ и при оценке физического развития детей – воспитанников государственных и негосударственных детских садов Вьетнама.

«Несмотря на эпидемиологическую обстановку и закрытие границ, мы уложились в сроки. Наша аспирантка провела масштабную работу. Исследование охватило 16175 детей. Кроме того, она разработала соответствующие рекомендации по предотвращению ожирения у детей дошкольного возраста», – поделилась научный руководитель, профессор мединститута Надежда Саввина.

На основе исследования Ле Тхи Тхуи Зунг впервые был разработан региональный стандарт роста и массы по возрасту и полу для дошкольников, проживающих на севере Вьетнама. Также впервые изучено распределение генотипов SNP rs7799039 гена LEP и SNP rs1137101 гена LEPR у вьетнамских детей и роль генов LEP и LEPR в развитии ожирения. Выявлены генетико-экологические факторы, влияющие на развитие ожирения у детей, разработаны модели прогнозирования ожирения у детей дошкольного возраста.