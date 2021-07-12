12.07.2021
16:20
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Культура

Первая выставка якутянина в Америке

Рисунки якутянина Темирея Сутака представлены в MORA — Музее современного русского искусства в Нью-Джерси. Выставка, в которой участвует якутянин, называется «Искусство для всех». Представляет искусство современных европейских, американских и корейских художников.

Источник: https://www.instagram.com/p/CRJgZMosqsM/
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