Первая в республике детская картинная галерея

Искусство формирует личность человека, и именно художественное изобразительное искусство благотворно влияет на формирование базисных ценностей личности. Через знакомство с репродукциями, работами художников, дети смогут индивидуально воспринять и понимать произведения искусства. Надо признать, ознакомление воспитанников с произведениями изобразительного искусства, художниками не особо популярно в дошкольных образовательных организациях.

Открытие картинной галереи — специальной среды в детском саду — поможет окунуть детей в мир искусства, позволит формировать единое пространство в системе непрерывного художественного образования.

В МБДОУ «ЦРР-детский сад «Тускул» с.Крест-Кытыл Намского улуса 12 апреля состоялось торжественное открытие «Детской картинной галереи». Первыми экспозициями Галереи стали картины земляка, художника-графика Ефима Михайловича Шапошникова.

Знаменательному событию предшествовала большая работа. С прошлого года педагогический коллектив детского сада, инициативные воспитатели Галина Готовцева, Людмила Колесова, заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, к.п.н. Ольга Михалева, сотрудники Управления образования Намского улуса Семен Тобохов, Евдокия Павлова воодушевленно начали работу над проектом «Детская картинная галерея». Был разработан тематический план, составлен перечень художественных изобразительных произведений, посещены художественные музеи, галереи, изучены особенности организации галерей. Коллектив детского сада и родители Хамагатты с энтузиазмом восприняли факт открытия детской художественной галереи и с воодушевлением приняли участие в ремонте помещения для преобразования его в Галерею.

На торжественном открытии со словами приветствия обратились заместитель директора Института Ольга Михалева., начальник управления культуры и духовного развития МО «Намский улус» Семен Ядрихинский, заместитель начальника управления образования Светлана Поротова, заведующая Намским художественным музеем Екатерина Ширяева, специалист МО «Хамагиттинский наслег» Айаал Сунтаров. Клуб бабушек «Кубэйэ», руководители образовательных организаций Хамагаттинского наслега, педагоги, родители и дети детского сада «Тускул» стали свидетелями знаменательного события.

В Галерее будут работать студии, проводиться увлекательные занятия по живописи, рисунку, керамике, компьютерной графике и дизайну. Планируются передвижные выставки и экспозиции художников нашей республики. При овладении основами художественного языка дети приобретут ранний опыт творчества, получат навык эмоционально — ценностного, эстетического восприятия мира и художественно – творческой деятельности.