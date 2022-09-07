Первая в истории спартакиада ЯТЭК прошла в Кысыл-Сыре

Один из главных праздников нашей компании – День работников газовой промышленности считается официальным днём рождения ЯТЭК. В этом году команда Якутской топливно-энергетической компании отпраздновала 55-летний юбилей. Центральным событием торжеств стала первая в истории посёлка Спартакиада, преобразившая Кысыл-Сыр 3 сентября.

Принять участие в состязаниях смог каждый желающий.Спортивный день начался с праздничного забега «ЯТЭК за бег», который должен был задать темп и настроение всему празднику. Атлеты бежали от офиса ЯТЭК до стадиона: женщины соревновались на дистанции полтора километра, а мужчины преодолели расстояние вдвое больше. В числе 90 участников на старт вышел генеральный директор компании Андрей Коробов и министр промышленности и геологии Максим Терещенко. Награждение победителей совместили с торжественной церемонией открытия Спартакиады, после чего начались основные события дня.

Щедрым на лихие сюжеты стал футбольный турнир, прошедший под патронажем официального представительства школы московского «Спартака». За главный приз сразились четыре команды структурных подразделений ПАО «ЯТЭК». На разных площадках прошли квест по поиску газа, состязания по прыжкам в длину, перетягиванию каната, планке, а также – пейнтболу. «Красочный» бой подарил участникам адреналин и навыки командной игры. Любители бескровной охоты приняли участие в соревнованиях в стендовой стрельбе по эко-тарелкам. Команда победителей Спартакиады – «Поддай Газу» – получили приз в размере двухсот тысяч рублей.

В программе мероприятий нашлось место мастер-классам и конкурсам для детей и взрослых. Воздушный шар с эмблемой «ЯТЭК» демонстрировал окрестные красоты всем желающим. На показательных выступлениях по мотокроссу пять юных байкеров демонстрировали мотоциклетные трюки. Компания поддерживает и развивает в Кысыл-Сыре мотокросс среди подростков. Специально для них в посёлок из Сочи прилетел профессиональный гонщик Михаил Холодов – кандидат в мастера спорта по мотокроссу и призёр первенства России по мотокроссу, который в следующие недели будет тренировать юных любителей скорости.

Простые зрители могли запечатлеть себя на красочных фото-зонах, покататься на квадроциклах, научиться хождению на джамперах, катанию на унициклах, оформлению тортов бенто и рисованию 3D-ручкой. Любителей борьбы ждала открытая тренировка по дзюдо, организованная Федерацией дзюдо Республики Саха (Якутия). Мастер-класс по игре на хумусе провела лауреат международных конкурсов, хомусист-виртуоз с мировым именем и уроженка Якутии Юлиана Кривошапкина.

Праздничное «меню» дополнили лазертаг, стрельба из лука, полет вертолета, выступление кавер-группы – «No name» и танцевального ансамбля «Zavod», народные танцы, песни вокальной группы народного хора «Раздолье», аккордеониста Бориса Корниенко и фолк-группы этно-барабанщиков «Тэтим» под руководством заслуженных артистов республики Клавдии и Германа Хатылаевых.

Церемония награждения коллег-сослуживцев завершилась концертом знаменитой танцевальной группы Quest Pistols Show. Кульминацией афиши стали фаер-шоу, танцы и праздничный фейерверк.

«Веселый, энергичный, насыщенный день! У меня и всей семьи только положительные эмоции. Столько событий происходило вокруг, что мы едва успевали поучаствовать в самом интересном. Спартакиада – это лучшая реклама спорта и здорового образа жизни.

Отдельное спасибо за музыкальную программу. Особенно запомнилось выступление детей с их мамами из лаборатории химического анализа с песней «Давай за газ!» Гордимся нашими местными талантами. Сегодня казалось, что весь поселок звучал в унисон!» – поделился впечатлениями житель поселка Андрей Барканов.

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов поздравил коллег с двойным праздником.

«В День работников газовой промышленности мы отмечаем 55-летие нашей компании. Этот день мы решили отпраздновать необычно. В команде ЯТЭК уверены в том, что спорт – это прекрасный способ увлечь за собой и заставить двигаться весь мир вокруг. Сделать его лучше, динамичнее и теплее. Именно поэтому мы сделали всё, для того чтобы первая спартакиада пришлась по душе каждому жителю поселка. Насыщенная программа составлена таким образом, чтобы в спортивном празднике мог поучаствовать каждый. Если не на спортивной арене, то в качестве команды поддержки. Мы искренне надеемся, что Спартакиада ЯТЭК станет доброй традицией, которую будут с нетерпением ждать в каждом новом году. С праздником, дорогие друзья!» – заключил Андрей Коробов.