Первая творческая бригада артистов Якутии выезжает в воинские части к мобилизованным бойцам

В Министерстве культуры и духовного развития РС(Я) 17 октября состоялось рабочее совещание с артистами республиканских учреждений культуры, которые уже 19 октября в составе первой творческой бригады отправятся в воинские части Дальнего Востока для организации полевых концертов для мобилизованных якутян и их товарищей из других регионов.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислава Левочкина, творческая программа уже определена.

— Это важная работа для наших артистов – в полевых условиях организовать выступление перед мобилизованными земляками и их товарищами из других субъектов страны, которые проходят там подготовку. Это первый подобный выезд. Первая творческая бригада якутских артистов вылетает в Приморье в составе девяти человек уже совсем скоро – 19 октября. Руководит делегацией председатель Союза театральных деятелей РС(Я), артист Саха театра Айаал Аммосов. Всего в состав вошли артисты Саха театра, Театра эстрады, Театра танца, Театра олонхо, солисты Филармонии Якутии, — рассказал Владислав Левочкин.

Поездка продлится с 19 по 24 октября. Первая творческая бригада заедет в Еврейскую автономную область, Приморский край, Владивосток и пр.

— Министерством культуры и духовного развития РС(Я) сформированы две творческие бригады, в состав которых помимо вышеуказанных коллективов также входят ансамбль «БалАнс» и группа саксофонистов Филармонии. Обе творческие бригады готовы к выездам в войсковые части, а также Донецкую и Луганскую народные республики, — заключил Левочкин.

Также через артистов мобилизованным якутянам будут переданы специально сшитые аптечки и якутские обереги от центра народного творчества «Симэх».

Напомним, что учреждениями культуры Якутии ведется работа по поддержке мобилизованных и их родных. Так, два благотворительных концерта дала Филармония Якутии, балет – Театр оперы и балета, Цирк и Театр танцы сшили сумки и аптечки, исторический парк «Россия – Моя история» открывает выставку, посвященную героям СВО. На сегодня формируется расписание других благотворительных мероприятий других учреждений культуры в помощь бойцам СВО, мобилизованным и их родным.