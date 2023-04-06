Первая свая: РФА Инвест строит школу на ДСК Якутска

Сегодня, 6 апреля, в 153 квартале Якутска торжественно установили первую сваю будущей школы на 990 мест. Генеральным подрядчиком выступает АО «ИФК «РФА Инвест» (входит в Группу «РИК»). Объект предстоит сдать в конце 2024 года. В церемонии приняли участие представители правительства республики, руководители «РИК Плюс» и ИФК «РФА Инвест».

Начало большого проекта

В начале торжества прозвучал алгыс. После того, как Александр Саввинов — Алгыстаах Өлөксөөн завершил обряд, первая свая опустилась в грунт. И после кратких поздравлений свая была установлена.

По лопате цементного раствора в ее основание забросили первый заместитель председателя правительства РС(Я) Кирилл Бычков, заместитель министра экономики Иван Елисеев, заместитель министра строительства Виталий Акопов, заместитель директора центра ресурсного обеспечения развития образования Василий Трифонов, начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры администрации Якутска Северина Архипова, генеральный директор «РИК Плюс» Петр Алексеев и генеральный директор ИФК «РФА Инвест» Павел Багынанов.

Поздравляя со знаменательным событием, Кирилл Бычков напомнил, что строительство начинается в Год труда в Якутии и Год педагога и наставника в России. Он назвал будущую школу огромной и прекрасной. «Проект школы на почти тысячу мест является уже не первым, но он станет первым по рекордному сроку строительства», — подчеркнул первый вице-премьер.

«Для Группы «РИК» это начало реализации большого проекта, которым мы занимаемся по поручению главы и правительства Якутии. Объект очень значимый для республики, и исходя из тех объемов, которые должны быть выполнены буквально за полтора года, это является определенным испытанием для «РФА Инвест», для всей нашей Группы. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году объект был сдан – вовремя, качественно и прослужил долгое время для наших детей, которые будут учиться в этой школе», — сказал генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев.

«Такие школы обычно строят два-три года, здесь у нас задача построить за полтора года. Поэтому мы должны за этот стройсезон поставить теплый контур, чтобы не было зимнего простоя, и в зимний период провести отделку. Работы уже идут», — отметил генеральный директор АО «ИФК «РФА Инвест» (входит в Группу РИК) Павел Багынанов.

Напомним, объект планируется сдать в четвертом квартале 2024 года. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование», заказчиком выступает ООО «ПроШкола №26», генеральным подрядчиком – АО «ИФК «РФА Инвест». На строительство будут привлекаться в основном подрядные организации Якутии.

Какой будет новая школа

Новая школа рассчитана на 990 учащихся — это 33 класса (три параллели по 11 классов), расчетная наполняемость классов – 30 учащихся. Она разместится в 153 квартале в районе ДСК, который сейчас активно развивается.

По проекту, трехэтажной каменное здание имеет Н-образную в плане форму с двумя полуоткрытыми дворами н развернутой частью корпуса блока начальных классов.

Для удобства в здании будет два основных входа. При главном входе — широкая площадка с коворкинг-зоной для мероприятий на свежем воздухе (например, торжественных линеек 1 сентября). Коворкинг-зона также станет местом общения детей и может быть использована как фотозона.

Оба основных входа в здание ведут в вестибюль. В обеденном зале смогут одновременно находиться 500 человек.

В школе предусмотрено создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: в каждом учебном помещении будет по одному месту для размещения учащегося на кресле-коляске, при главном входе в здание – пандус.

На территории школы разместятся спортивная и игровые площадки, газоны и кустарники, а также хозяйственная площадка, пожарные резервуары с насосной станцией.